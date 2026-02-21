Una ruta estratégica para el turismo cambia para siempre. Foto: Gobierno de Cordoba.

El Gobierno de la provincia de Córdoba puso en marcha las obras para transformar la Ruta Nacional 19 en autopista, en un tramo considerado estratégico tanto para el turismo como para la actividad productiva y el comercio vinculado al Mercosur. La intervención sobre la Ruta Nacional 19 abarcará un recorrido que atraviesa la ciudad de Córdoba y continúa por las localidades de Río Primero, Río Segundo y San Justo, hasta llegar a San Francisco.

Se trata de un corredor clave por el que circulan alrededor de tres millones de vehículos al año y que integra uno de los principales ejes bioceánicos Atlántico–Pacífico del país, con tránsito nacional e internacional. El gobernador Martín Llaryora destacó que la obra se ejecutará con fondos provinciales y cuestionó la falta de financiamiento nacional. “No es justo que tengamos que afrontar esta obra con recursos propios. La Provincia aporta más a la Nación de lo que recibe y, aun así, debemos hacernos cargo de trabajos que son de carácter nacional”, expresó.

Ruta Nacional 19. Foto: Gobierno de Córdoba.

Cómo será la nueva autopista

El proyecto contempla la construcción de dos carriles por sentido de circulación, además de colectoras, nuevos accesos, retornos y señalización renovada. La velocidad máxima permitida será de hasta 130 kilómetros por hora.

Entre las obras previstas también figura la construcción de un puente de 150 metros sobre el río Segundo para una de las calzadas, junto con intervenciones hidráulicas en distintos puntos del trazado. El primer tramo en ejecución comprende 29,4 kilómetros, entre las localidades de Arroyito y Santiago Temple, donde se realizarán tareas de ampliación de carriles y repavimentación.

Ruta Nacional 19. Foto: Gobierno de Cordoba.

Un plan vial más amplio

La transformación de la Autopista 19 se enmarca en un plan integral de infraestructura vial que la provincia desarrolla en diferentes regiones. Dentro de ese esquema se incluyen proyectos como la Circunvalación de Río Cuarto y la Circunvalación de Villa María, orientadas a mejorar la conectividad en el sur y el centro provincial.

Además, avanzan otras iniciativas como la pavimentación de la Ruta Provincial 28, en el tramo que conecta Tanti con Taninga —conocido como el “Nuevo Camino de las Altas Cumbres”— y la finalización de las autovías Punilla y Calamuchita.