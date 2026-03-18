El tanque argentino que se moderniza. Foto: Zona militar

El desarrollo del Tanque Argentino Mediano (TAM) marcó un hito en la historia de la defensa de Argentina. Concebido a fines de la década de 1970, en un contexto internacional atravesado por tensiones militares y modernización tecnológica, este vehículo blindado se convirtió en el único tanque producido en serie en América Latina.

Su creación no solo respondió a necesidades estratégicas, sino que también impulsó la industria nacional, posicionando al país como un actor relevante en materia de desarrollo militar.

El tanque argentino que se moderniza. Foto: Wikipedia.

¿Cómo fue el diseño del TAM?

El TAM fue diseñado en cooperación con la empresa alemana Thyssen-Henschel, tomando como base el chasis del vehículo de combate de infantería Marder. Su concepción respondió a las particularidades geográficas argentinas: un territorio vasto y diverso que exige movilidad, velocidad y adaptabilidad. Por eso, se trata de un tanque relativamente liviano en comparación con otros de su tipo, pero con gran capacidad operativa en distintos terrenos.

Décadas después, y ante la necesidad de actualizar sus capacidades frente a los avances tecnológicos globales, el Ejército Argentino impulsó el programa TAM 2C. Esta iniciativa representa un salto cualitativo en la modernización del sistema de armas, con mejoras sustanciales en electrónica, potencia de fuego y sistemas de observación.

El programa, desarrollado en conjunto con la firma israelí Elbit Systems, introdujo un sistema de control de tiro avanzado que permite disparar con precisión incluso en movimiento. Esta capacidad es clave en escenarios modernos, donde la rapidez y la reacción inmediata son determinantes. Además, incorpora estabilización de torre, lo que garantiza que el cañón mantenga su objetivo pese a las irregularidades del terreno.

El tanque argentino que se moderniza. Foto: Wikipedia.

Otra de las innovaciones más destacadas es la inclusión de cámaras y visores térmicos tanto para el comandante como para el artillero. Esto amplía significativamente la capacidad operativa en condiciones de baja visibilidad, como la noche o climas adversos. A su vez, se sumaron sistemas digitales de gestión del combate, que integran información en tiempo real y optimizan la toma de decisiones en el campo de batalla.

Tras años de desarrollo y dificultades políticas y presupuestarias, en 2024 se entregaron las primeras unidades modernizadas, consolidando al TAM 2C como uno de los proyectos más relevantes del Ejército Argentino. Este avance no solo refuerza la capacidad defensiva del país, sino que también reafirma su apuesta por la autonomía tecnológica y el desarrollo industrial propio.