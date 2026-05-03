Javier Milei vuelve a Estados Unidos.

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos. El presidente aceptó la invitación del Instituto Milken y será orador el miércoles 6 de mayo en la 29.ª Conferencia Global de este centro de pensamiento que reúne a referentes de la tecnología, las finanzas y el ámbito político.

De esta manera, Milei visitará el país norteamericano por cuarta vez en el año. Por el momento, no se informó si se llevará a cabo un encuentro con su par estadounidense, Donald Trump.

La partida de la comitiva presidencial, que también contaría con con el canciller Pablo Quirno y al embajador Alec Oxenford, partirá hacia la ciudad de Los Ángeles este martes 5 de mayo a las 13 y arribará el miércoles a las 4.30 (hora argentina).

Javier Milei con el presidente del Instituto Milken, D. Michael Milken. Foto: Presidencia

El mismo 6 de mayo, Milei se reunirá con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken, y posteriormente, con empresarios. Luego dará un discurso y partirá de regreso a la Argentina.

Bajo la consigna “Liderando en una nueva era”, el encuentro buscará plantear soluciones a los retos mundiales contemporáneos. Cabe recordar que en mayo de 2024, durante la edición número 27 del evento, el presidente sostuvo ante el auditorio que “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”.

En 2025, el mandatario también tuvo una breve intervención frente a altos ejecutivos de firmas de peso global como JPMorgan, Amazon Web Service, Chevron y Globant.

La agenda completa de Javier Milei en su viaje a Estados Unidos

Martes 5 de mayo

13:00: partida del vuelo hacia la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Miércoles 6 de mayo

04:30: arribo del vuelo presidencial a Los Angeles.

14:00: reunión de Milei con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken, y posteriormente, encuentro grupo reducido de empresarios

18:00: discurso del presidente ante la 29 Conferencia Anual Instituto Milken

22:00: partida del vuelo de regreso a la Argentina

Jueves 7 de mayo

13:30: llegada a la Ciudad de Buenos Aires

Los horarios corresponden a la Argentina.