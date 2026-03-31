El Ejército Argentino moderniza sus Vehículos de Combate de Transporte de Personal:

La modernización en tanques argentinos.

El Ejército Argentino tiene previstos una serie de planes de inversión para el 2026, entre ellos un ambicioso proyecto que pretende modernizar los Vehículos de Combate de Transporte de Personal (VCTP).

Esta iniciativa forma parte de los Proyectos de Inversión Pública y está en la sintonía de búsqueda de recuperar las capacidades operativas a través de la actualización tecnológica de los blindados.

Modernización de tanques argentinos. Foto: Wikipedia.

El presupuesto inicial contempla $500 millones para todo el 2026 y se proyecta en total una erogación de $6.500 hasta el 2028. Con esto el programa apunta en su primera etapa al desarrollo de un prototipo, lo que sería el punto de partida para una eventual modernización que podría darse en serie.

El TAM 2C-A2, la experiencia en la que se basa el proyecto

Este plan de actualización de los VCTP tiene una referencia clara y directa con el programa TAM 2C-A2, que ya está en ejecución y permitió incorporar mejoras importantes en los tanques medianos que posee Argentina.

La unidad encargada de llevar adelante este nuevo proyecto sería el Batallón de Arsenales 602, el mismo que actualmente trabaja en la modernización del TAM. Sin embargo, los recursos asignados indican que el avance será progresivo, ya que esta unidad también participa en otros programas simultáneos.

La idea es replicar muchas de las capacidades introducidas en el TAM 2C-A2, para que se adapten a los VCTP y mejorar el desempeño en el campo de batalla y prolongar así su vida útil.

¿Cuáles son las mejoras que se prevén para los VCTP?

La modernización contempla una serie de actualizaciones técnicas orientadas a resolver falencias históricas del sistema. Entre los principales cambios previstos se destacan:

Recuperación del chasis y sistema de rodamiento , mejorando la movilidad del vehículo.

Actualización del sistema de propulsión , incluyendo el tablero de control del motor MTU.

Incorporación de giroestabilización de la torre , permitiendo mayor precisión en movimiento.

Modernización del sistema hidráulico y ampliación del rango de giro a 360° .

Nuevos sistemas de comunicación interna y externa , compatibles con los del TAM 2C-A2.

Reemplazo del cañón de 20 mm por uno de mayor resistencia.

Reubicación del armamento auxiliar , optimizando su uso operativo.

Mejoras en el sistema energético, clave para el funcionamiento integral del vehículo.

Empero, uno de los puntos que más llaman la atención es que, en esta etapa inicial, no está contemplada la incorporación de un sistema de puntería moderno, así como tampoco la capacidad de tiro todo-tiempo, aspectos claves para marcar el salto cualitativo en el programa TAM.

Modernización de tanques argentinos. Foto: Wikipedia.

En ese sentido, el avance del proyecto VCTP está muy ligado a la evolución del TAM 2C-A2, el cual continuará expandiéndose durante todo el año que corre con nuevas naves operativas.

Hay que recordar que el Ejército Argentino evaluó la posibilidad de comprar nuevos vehículos blindados, con alternativas como la compra de unidades equipadas con torres modernas tales como UT30MK2 que cuentan con mayor potencia de fuego, además de un tiro estabilizado y operan en todo tipo de condiciones.

Pero esta opción fue descartada y se eligió ir por la modernización de los VCTP que ya estaban en stock.