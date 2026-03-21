Qué cambia en el impuesto de sucesiones. Foto: Pexels.

Los trámites legales cuando fallece un ser querido son inminentes y, además de ser dolorosos, también pueden generar cierta preocupación. Entre ellos, el pago de impuesto de sucesiones es muy importante, ya que grava el incremento patrimonial que reciben las personas a través de herencias o legados. En España específicamente, este impuesto es obligatorio para quienes quieren acceder a los bienes heredados.

Y aunque este impuesto no puede evitarse por completo, hay una buena noticia para los españoles: una nueva alternativa puede facilitar su pago: incluir en el testamento una disposición que destine parte de la herencia a cubrir este gasto.

Trámites de herencia en España. Foto: Freepik.

En concreto, si el fallecido establece algo llamado “tercio de libre disposición”, que puede utilizarse para pagar el impuesto y de esta forma, los herederos pueden afrontar la obligación sin necesidad de recurrir a fondos propios. Esto permite que el tributo se abone con el propio patrimonio heredado, reduciendo el impacto económico inmediato.

Cómo funciona el impuesto de sucesiones en España

El impuesto de sucesiones se aplica sobre los bienes, derechos o dinero que una persona recibe tras un fallecimiento. Su cuantía varía según la comunidad autónoma, el valor de la herencia y el grado de parentesco. Para poder disponer de los bienes, es indispensable acreditar el pago del impuesto o, en algunos casos, su exención.

Testamento; herencia; bienes. Foto: Unsplash

Para ello, el Banco de España indica que los herederos deben reunir una serie de documentos que serán claves para iniciar el trámite:

Certificado de defunción

Certificado del Registro de Actos de Última Voluntad

Copia autorizada del testamento o declaración de herederos

Además, las entidades bancarias suelen exigir:

Documento de adjudicación y partición de la herencia

Justificante del pago del impuesto o su exención

La normativa vigente —como establece la Ley 29/1987— también señala que los bancos pueden tener responsabilidad en relación con este tributo. En muchos casos, si los herederos no disponen de liquidez, pueden solicitar al banco que utilice fondos de la cuenta del fallecido para abonar el impuesto.

El procedimiento es relativamente simple: la entidad financiera emite un cheque a nombre de la Agencia Tributaria o del organismo autonómico correspondiente, utilizando el dinero de la herencia. De esta manera, se puede cumplir con la obligación fiscal sin necesidad de realizar un desembolso inmediato.

Aceptar una herencia no siempre es una ventaja automática. Las cargas fiscales pueden modificar significativamente el beneficio recibido. Por eso, los especialistas recomiendan planificar con anticipación y, en la medida de lo posible, incluir en el testamento cláusulas que faciliten estos procesos.