Certificado Único de Discapacidad Foto: Foto generada con IA

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es uno de los documentos más importantes para miles de personas en Argentina, ya que permite acceder a beneficios clave en salud, transporte, educación y otros derechos fundamentales. Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes —especialmente cuando alguien se muda o viaja— es si este certificado tiene validez en todas las provincias del país.

La respuesta oficial es sí: el CUD tiene validez nacional y no necesita renovarse ni gestionarse nuevamente al cambiar de provincia. Así lo confirma el Gobierno nacional, despejando así una de las dudas más comunes entre quienes dependen del certificado para garantizar sus derechos.

A continuación, te explicamos qué es el CUD, por qué es tan importante y qué beneficios otorga, además de contarte cómo funciona su validez en todo el territorio argentino.

¿Qué es el Certificado Único de Discapacidad y quién lo otorga?

El CUD es un documento público, personal e intransferible, gratuito en todo el país, que acredita la discapacidad de una persona mediante una evaluación realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria. Esta junta está integrada por profesionales de distintas áreas, quienes determinan la existencia y el grado de discapacidad.

Algo importante:

El trámite es totalmente gratuito, sin excepciones.

Trámites para el Certificado Único de Discapacidad Foto: Foto generada con IA

Si alguien intenta cobrar por gestionarlo, debe ser denunciado ante la Junta Evaluadora correspondiente, como indica el Gobierno.

¿El CUD es válido en todas las provincias de Argentina?

Sí. El Certificado Único de Discapacidad posee validez en toda la República Argentina, sin importar en qué provincia haya sido emitido.

Esto significa que si una persona:

se muda

trabaja en otra provincia

simplemente se encuentra de vacaciones

no necesita tramitar un nuevo certificado. El CUD es reconocido en cualquier jurisdicción del país.

Esta aclaración es crucial, porque muchas personas creen erróneamente que deben iniciar un nuevo trámite en cada provincia donde residan temporal o permanentemente.

Beneficios del CUD en Argentina

El Certificado Único de Discapacidad otorga derechos y beneficios esenciales, entre ellos:

1. Cobertura del 100% en prestaciones básicas

Incluye tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos, prótesis y otras prestaciones del sistema de salud para personas con discapacidad.

2. Transporte público gratuito

Permite viajar sin costo en transporte público de corta, mediana y larga distancia: trenes, colectivos, subtes y micros en todo el país.

3. Símbolo Internacional de Acceso

Este símbolo habilita estacionamiento y libre tránsito en áreas designadas.

4. Asignaciones familiares

Incluye asignación por hijo o hija con discapacidad, asignación por maternidad por síndrome de Down y otros beneficios económicos vinculados.

5. Exención de tasas municipales

En algunas jurisdicciones, las personas con CUD pueden quedar exentas del pago de tasas municipales, aunque esto depende de cada municipio.

Certificado Único de Discapacidad Foto: Gobierno argentino

¿Cuándo conviene actualizar o renovar el CUD?

Aunque su validez es nacional, el CUD sí puede tener fecha de vencimiento dependiendo del tipo de discapacidad, por lo que es importante verificar el certificado individual.

Sin embargo no se debe actualizar por cambio de domicilio o provincia, ya que sigue siendo válido en toda la Argentina.

El CUD te acompaña donde vayas

Mudanzas, viajes o estadías temporales no implican repetir trámites. El Certificado Único de Discapacidad es válido en todo el país, mantiene sus beneficios en cualquier provincia y garantiza el acceso a derechos fundamentales para las personas con discapacidad.

Esto permite que quienes poseen CUD puedan trasladarse y planificar su vida con mayor tranquilidad, sabiendo que sus derechos están protegidos sin importar el punto del país donde se encuentren.