¿Quienes pueden pedir el Certificado Único de Discapacidad? Foto: Archivo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público válido en toda la Argentina que permite ejercer derechos y da acceso a ciertos beneficios.

Aunque muchos lo asocian únicamente con utilidades médicas o de transporte, lo cierto es que el CUD abre la puerta a un conjunto de apoyos fundamentales que pueden transformar la vida de niños, adolescentes y adultos con discapacidad.

Su tramitación es totalmente gratuita y sólo se necesitan seguir unos simples pasos.

El Certificado Único de Discapacidad. Foto: Gobierno de Chajarí

Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad

El paso a paso para solicitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el siguiente:

Ingresar al sitio web www.argentina.gob.ar/cud Completar el formulario de requisitos con tus datos para saber a dónde ir y qué documentación llevar. Reunir la documentación necesaria, como el DNI (original y copia), formulario completo (que se descarga de la web de la ANDIS) y los documentos respaldatorios de la condición certificante de hasta un año de antigüedad (informes, certificados médicos y estudios complementarios). Con la documentación reunida, acercarse al lugar asignado en la consulta y pedir un turno para la Junta Evaluadora. Asistir el día y horario asignado por la Junta para la evaluación y posterior aprobación del CUD. En caso de no presentarse o llegar tarde, el turno se dará por perdido y el trámite deberá realizarse nuevamente.

El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con el documento original del solicitante en el lugar donde este fue evaluado, en la fecha que se indique.

Una vez que el CUD esté aprobado, podrás visualizarlo en la app Mi Argentina. Es importante recordar que el trámite es totalmente gratuito y que nadie debe cobrarte absolutamente nada.

Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad. Foto: argentina.gob.ar

Los beneficios del CUD en 2026

Cobertura de salud: cobertura total en las prestaciones del sistema básico para personas con discapacidad. Esto incluye tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos y provisión de prótesis.

Transporte gratuito: acceso sin costo al transporte público de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.

Eximición de tasas municipales: algunas municipalidades eximen a los titulares del CUD de ciertos tributos y tasas locales.

Beneficios en la compra de automotores: exención del IVA en la compra de vehículos nacionales y otros impuestos para vehículos importados.

Asignaciones familiares: acceso a beneficios como la asignación por hijo con discapacidad y la asignación por maternidad en casos de síndrome de down.

Derechos laborales: inclusión en el cupo laboral del 4% en organismos estatales y acceso a programas de empleo.

Facilidades para la instalación de comercios: acceso a espacios en edificios estatales para la instalación de emprendimientos.

Símbolo Internacional de Acceso: permiso para libre tránsito y estacionamiento.

Todas las enfermedades que reconoce el CUD en 2026