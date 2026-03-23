Calendario. Foto: Wikimedia Commons

Este 24 de marzo se conmemoran 50 años del golpe de Estado que desencadenó en la última dictadura militar sufrida en la Argentina. Esta fecha se caracteriza no sólo por lo simbólico y sentimental, sino también porque cierra un fin de semana largo, debido a que el lunes 23 fue catalogado como día no laborable, por lo que muchas personas tuvieron un descanso extra largo.

Pero los argentinos no deberán esperar mucho tiempo para un nuevo finde XXL: abril comenzará con dos feriados que hacen otro descanso largo. Esto se debe a que este año, el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, es también jueves Santo.

Entonces, debido a que el aniversario de la guerra se lo considera feriado inamovible y la festividad católica es un día no laborable, el calendario conforma un nuevo fin de semana largo.

La dictadura militar en Argentina duró de 1976 a 1983. Foto: Nuevos Papeles

Malvinas y Semana Santa: cuándo son los próximos feriados con fin de semana largo

El siguiente feriado es el 2 de abril, fecha del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que también es inamovible. En 2026, esa jornada coincide con el Jueves Santo.

Esta fecha posee un detalle clave, ya que el Jueves Santo suele ser día no laborable, por lo que depende de cada empleador si se trabaja o no. Pero en esta ocasión, al coincidir con Malvinas, automáticamente pasa a ser feriado nacional, modificando la funcionalidad habitual de la Semana Santa.

De esta manera se forma un nuevo fin de semana largo:

Jueves 2 de abril

Viernes 3 de abril

Sábado 4 de abril

Domingo 5 de abril

Así habrá cuatro días seguidos de descanso para muchos, algo que impacta tanto en el turismo como en la actividad económica.

Calendario nacional de feriados en Argentina

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables