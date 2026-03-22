El 24 de marzo es feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

En el tercer mes del año, una de las fechas del calendario que impacta en la rutina de gran parte de la ciudadanía es el 24 de marzo, jornada en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Al tratarse de un feriado nacional inamovible, distintas actividades públicas y privadas verán modificada o suspendida su atención durante ese día, según lo establecido en el calendario oficial de feriados difundido por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina.

¿A quiénes le corresponde el feriado del 24 de marzo?

Quienes se desempeñen en determinados sectores tendrán asueto o verán alterado el funcionamiento habitual. Foto: Foto generada con IA

Durante la jornada, quienes se desempeñen en determinados sectores tendrán asueto o verán alterado el funcionamiento habitual de sus actividades:

Administración pública : las oficinas de las dependencias estatales en todo el país permanecerán cerradas.

Bancos : las sucursales bancarias no abrirán al público, por lo que no habrá atención por ventanilla ni operaciones comerciales o cambiarias presenciales. No obstante, continuarán disponibles los cajeros automáticos y las herramientas digitales, como el home banking, billeteras virtuales, pagos con tarjetas y transferencias.

Escuelas : los establecimientos educativos permanecerán cerrados.

Supermercados : las principales cadenas mantendrán sus sucursales abiertas y funcionarán con normalidad.

Transporte público: los colectivos circularán con frecuencia reducida, similar a la de domingos y feriados.

¿Cómo se pagan los feriados nacionales trabajados?

Quienes deban trabajar durante un feriado nacional reciben una remuneración especial. De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo de Argentina, los empleados que presten servicios en estas fechas deben cobrar su salario habitual más un monto equivalente, lo que en la práctica implica percibir el doble de la remuneración correspondiente a una jornada laboral común.

¿Cómo funcionará el tránsito y los peajes este 24 de marzo?

Este martes 24 de marzo de 2026, los peajes operarán con un esquema similar al de los fines de semana. Foto: AUBASA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sistema de estacionamiento tendrá un esquema especial: estará permitido estacionar en avenidas y calles donde usualmente está prohibido en días hábiles entre las 07:00 y las 21:00.

Sin embargo, seguirán vigentes las prohibiciones permanentes, como en pasajes, carriles de Metrobús de Buenos Aires, calles de convivencia, ciclovías y espacios paralelos. Además, el estacionamiento medido no tendrá vigencia.

En cuanto a los peajes, operarán con un esquema similar al de los fines de semana. Se prevé mayor circulación entre las 11:00 y las 15:00 en sentido hacia la provincia de Buenos Aires y entre las 17:00 y las 21:00 en sentido hacia el centro porteño.

Los feriados y días no laborables que restan de 2026

Feriados y días no laborables de 2026. Foto: Freepik.

Marzo

Lunes 23 de marzo : día no laborable con fines turísticos

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1° de mayo : Día del Trabajo (feriado inamovible)

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 15 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio)

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9 de julio : Día de la Independencia (feriado inamovible)

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)

Diciembre