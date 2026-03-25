¿Pascua o Pascuas? Foto: Foto generada con IA

Cada año, cuando llega la Semana Santa, surge la misma pregunta: ¿se dice “Feliz Pascua” o “Felices Pascuas”? Aunque ambas formas circulan en redes sociales, saludos y hasta publicaciones oficiales, la Real Academia Española (RAE) hace tiempo aclaró cuál es el uso correcto… y la respuesta sorprende a muchos.

En plena era de Internet —y con millones de búsquedas relacionadas con Semana Santa, significado de Pascua y saludos tradicionales— esta duda lingüística parece cobrar más fuerza que nunca. Aquí te contamos, con fuentes oficiales, cómo debe decirse según la RAE y por qué tiene un uso distinto en Navidad.

La respuesta corta: para Semana Santa, lo correcto es “Feliz Pascua”

De acuerdo con varias aclaraciones de la RAE, difundidas a través de su cuenta oficial y recopiladas por medios como La Unión Digital y El Tiempo, el saludo correcto para la Pascua de Resurrección es en singular:

“Para la Pascua de Resurrección, lo habitual es el empleo del singular: ‘¡Feliz Pascua!’”.

La propia RAE remarca que:

“Pascuas” , en plural, no corresponde a Semana Santa .

El plural se emplea, en cambio, para las festividades navideñas, como veremos más adelante.

Este criterio fue reiterado por la Academia en diferentes publicaciones, incluyendo respuestas directas a usuarios que manifestaban la misma duda desde 2018.

Huevos de Pascua. Foto: Freepik.

¿Por qué no se dice “Felices Pascuas” en Semana Santa?

La confusión se debe en gran parte a que el plural sí se usa en otras festividades, especialmente en Navidad. Esto provoca que muchos altérenlo sin saber que en Pascua de Resurrección el significado cambia.

Según la RAE:

“Pascuas” , en plural, “suele usarse para las festividades del periodo navideño”.

Para referirse a la Resurrección de Jesús, la forma normativa es singular.

Esto quiere decir que, aunque en la tradición popular algunos todavía digan “Felices Pascuas” por costumbre, lingüísticamente no corresponde al periodo de Semana Santa.

¿La palabra “Pascua” se escribe con mayúscula?

Sí.Tanto FundéuRAE como la propia RAE recuerdan que todos los nombres de festividades religiosas deben escribirse con inicial mayúscula:

La Pascua

La Semana Santa

El Domingo de Resurrección

Esto aplica en cualquier contexto, ya sea título, texto periodístico o saludo formal.

¿De dónde viene la palabra “Pascua”? Su profundo significado religioso

La RAE detalla que la palabra proviene del latín pascha y del hebreo pesaḥ, que significa “paso” o “salto”.

Este origen explica su doble uso en religiones diferentes:

● En el judaísmo

Celebra el paso del pueblo hebreo por el Mar Rojo hacia la liberación de la esclavitud.

● En el cristianismo

Marca el paso de Jesús de la muerte a la vida, convirtiéndose en la festividad más importante del calendario litúrgico.

Este fuerte simbolismo es la razón por la cual, según FundéuRAE, se le otorga la categoría de nombre propio y se escribe en mayúscula.

¿Entonces cuándo sí se usa “Felices Pascuas”?

El plural Pascuas se refiere específicamente al periodo que va desde Navidad hasta Reyes.Así lo establece el propio Diccionario de la lengua española:

Por eso, el saludo “Felices Pascuas” es tradicional en Navidad, no en Semana Santa.

La RAE no deja dudas

Para que nunca más te confundas:

Semana Santa → “Feliz Pascua” (singular)

Navidad → “Felices Pascuas” (plural)

La forma correcta para la celebración cristiana de la Resurrección de Jesús es siempre Pascua, en singular y con mayúscula inicial.