Los destinos más elegidos de la Argentina para Semana Santa 2026. Foto: NA.

De cara al fin de semana largo de Semana Santa 2026, un relevamiento de la consultora Focus Market para el blog de Educación Financiera de Naranja X reveló cuánto cuesta viajar dentro del país y cuáles son los destinos más elegidos por los argentinos. El informe indica que este período se consolida como uno de los momentos más fuertes del año para el turismo interno, impulsado principalmente por escapadas cortas y la búsqueda de opciones más accesibles.

Semana Santa se consolida como uno de los momentos más fuertes del año para el turismo interno. Foto: turismo.rionegro.gov.ar

Los destinos más buscados para el fin de semana largo de Semana Santa

Según el relevamiento, el “Top 5″ de destinos nacionales, que combinan atractivos naturales, gastronomía y opciones para escapadas de pocos días, son los siguientes:

Costa Atlántica Puerto Iguazú Mendoza San Carlos de Bariloche Salta y Jujuy

Puerto Iguazú es el segundo destino más elegido de la Argentina para visitar durante Semana Santa 2026. Foto: misiones.gob.ar

Fin de semana largo: ¿cuánto cuesta viajar en avión?

Para paquetes de cuatro días (tres noches) para dos personas con avión y hotel 3 estrellas, los valores son los siguientes:

Puerto Iguazú : $2.539.947

Salta : $2.206.270

Mar del Plata: $923.075

Las opciones más económicas para viajar en micro

Para una familia tipo (2 adultos y 2 niños) que viaja en auto y se hospeda 3 noches, también se relevaron opciones cercanas y más económicas:

Delta del Tigre : $679.683

Luján : $424.802

San Antonio de Areco: $400.282

El Delta del Tigre es el destino "económico" más elegidos para visitar durante Semana Santa 2026. Foto: Tripadvisor

El turismo de cercanía toma protagonismo en Semana Santa

Desde Focus Market explicaron que Semana Santa suele estar marcada por viajes breves, en los que los turistas priorizan reducir los costos de traslado y aprovechar al máximo los días de descanso. Además, este tipo de turismo genera un impacto económico más distribuido, ya que favorece a las economías regionales a través del consumo en gastronomía, pequeños alojamientos y actividades recreativas.

Con niveles de ocupación que habitualmente se ubican entre el 70% y el 80%, el fin de semana largo vuelve a perfilarse como una fecha clave para el movimiento turístico en la Argentina.