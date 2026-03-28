Ejercicios de la Armada Argentina. Imagen ilustrativa. Foto: X/@Armada_Arg

La Armada Argentina realizó un ejercicio conjunto sin precedentes que integró buques de guerra y medios aeronavales en alta mar, con el fin de fortalecer la coordinación operativa y la defensa de los espacios marítimos nacionales.

Diferentes unidades, durante varios días, trabajaron de forma sincronizada en maniobras complejas donde se combinaron operaciones de superficie y aéreas, sobre escenarios realistas.

Ejercicios de la Armada Argentina. Imagen ilustrativa. Foto: X/@Armada_Arg

¿Cómo fue el ejercicio conjunto de buques de guerra y medios aeronavales de la Armada Argentina?

En el despliegue militar se incluyó el patrullado marítimo, así como también prácticas de defensa y tareas logísticas, al tiempo que aviones navales ofrecieron su apoyo, vigilancia y control desde el aire.

Gracias a este adiestramiento, se permite mejorar la interoperabilidad entre las diferentes partes, lo que eleva la preparación de las tripulaciones y optimiza la respuesta ante eventuales amenazas del exterior.

Las unidades más destacadas que participaron fueron:

El destructor ARA “La Argentina” ,

Las corbetas ARA “Rosales” y ARA “Robinson” ,

El buque logístico ARA “Patagonia”.

Las maniobras desarrolladas abarcaron un amplio abanico de escenarios operativos, incluyendo prácticas de defensa antiaérea y antisuperficie, lanzamiento y recuperación de aeronaves en condiciones controladas, ejercicios de tiro sobre blancos específicos y procedimientos de Visita, Registro y Captura (VRC), esenciales para el control y la vigilancia del tráfico marítimo. Este conjunto de actividades permitió simular situaciones reales, elevando el nivel de exigencia y precisión en cada intervención.

Ejercicios militares conjuntos. Imagen ilustrativa. Foto: Unsplash.

A lo largo del adiestramiento, se logró un avance significativo en la capacitación progresiva del personal, al tiempo que se afianzó la coordinación entre las unidades de superficie y los medios aeronavales. La ejecución simultánea de múltiples componentes no solo incrementó la complejidad del ejercicio, sino que también potenció su valor estratégico, al poner a prueba la capacidad de respuesta conjunta en un entorno dinámico y demandante.

En este sentido, la iniciativa pone de manifiesto el compromiso de la Armada Argentina con la actualización constante de sus capacidades operativas, apostando a la modernización de sus sistemas y al fortalecimiento de la defensa integral de los espacios marítimos nacionales.