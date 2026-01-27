Fragata ARA "Libertad". Foto: NA/redes

La Fragata ARA “Libertad”, buque escuela de la Armada Argentina, volvió a consolidar su prestigio internacional al ser distinguida por décima vez con el galardón “Boston Teapot”, uno de los reconocimientos más exigentes y valorados de la navegación a vela.

Fue en el marco de la Conferencia Internacional de la Sail Training International (STI), que tuvo lugar en la ciudad francesa de Burdeos, sitio en el que se congregaron las principales embarcaciones escuela del mundo.

¿A qué se debe el premio de la Fragata ARA “Libertad”?

Este trofeo “Boston Teapot” premia a la nave que logra recorrer la mayor distancia exclusivamente impulsada por el viento durante un período continuo de 124 horas. Esta distinción no solo reconoce la destreza náutica, sino también la planificación, la disciplina operativa y el espíritu marinero de las tripulaciones.

La Fragata ARA "Libertad" fue premiada con la distinción “Boston Teapot". Video: X/@Armada_Arg

En este contexto, la Fragata ARA “Libertad” reafirmó el lugar de la Argentina entre las naciones más destacadas de la navegación a vela internacional.

El Capitán de Navío Ariel Gestoso, comandante de la fragata durante el 53° Viaje de Instrucción, fue quien recibió el trofeo en representación de toda la dotación. En su discurso, destacó que el logro fue posible gracias al trabajo colectivo y a la comprensión de que cada función, por mínima que parezca, resulta esencial para alcanzar un objetivo común.

También Gestoso subrayó especialmente el compromiso del personal más joven, como cabos y guardiamarinas en comisión, quienes se integraron activamente a la dinámica del buque.

En el mismo discurso remarcó que el verdadero valor del galardón va más allá de la competencia en sí. Según expresó, la experiencia de participar genera una sinergia particular a bordo, donde los distintos equipos operativos se involucran plenamente, analizan datos de velocidad, meteorología y rendimiento, y se acercan al puente para comprender cómo optimizar la navegación. Ese intercambio fortalece el espíritu de unidad, especialmente en un buque con más de seis décadas de historia y una tradición de navegación a vela considerada un emblema de la Armada.

Aprovechó para destacar el rol central de la fragata en la formación de los oficiales de superficie y que se trata del único buque escuela de la Armada Argentina, por lo que para muchos marinos allí empieza su vida profesional.

En un plano personal, Gestoso expresó su orgullo por haber comandado la nave y por integrar un grupo humano altamente profesional, destacando que representar al país más allá de sus fronteras constituye una experiencia única.

La Fragata ARA "Libertad". Foto: X/@PucaraD

Por su parte, el Capitán de Corbeta Diego Andrés Rebolo, jefe de navegación durante el Viaje de Instrucción 2025, explicó que el éxito comenzó mucho antes de zarpar. Indicó que una regata se inicia desde el momento en que se decide participar, involucrando a toda la cadena de mando durante la etapa de alistamiento. La preparación incluyó reuniones diarias para evaluar condiciones hidrometeorológicas, definir rutas, seleccionar velas y prever medidas ante posibles temporales.

El apoyo técnico resultó determinante. El Servicio de Hidrografía Naval aportó informes climatológicos, asistencia meteorológica diaria y cartografía, mientras que el asesoramiento de los contramaestres permitió asegurar la viabilidad operativa del desafío. Rebolo también destacó la labor de los “héroes silenciosos”: personal encargado de tareas eléctricas, mecánicas, comunicaciones, sanidad y alimentación, fundamentales para el funcionamiento integral del buque.

Finalmente, el jefe de navegación sintetizó el espíritu que permitió alcanzar la distinción: la cohesión humana. En misiones prolongadas, lejos de todo apoyo externo, la tripulación depende del compromiso mutuo y de la contención anímica. Esa unión fue clave para que la Fragata ARA “Libertad” vuelva a llevar a la Armada Argentina a lo más alto de la navegación a vela mundial.