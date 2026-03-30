Jubilados Foto: Foto generada con IA

ANSES cuenta con un programa especialmente pensado para acompañar a jubilados y pensionados en sus gastos cotidianos y aliviar el impacto de la inflación. Se trata de los Beneficios Capital Humano, una iniciativa que permite ahorrar dinero en compras esenciales a través de descuentos y reintegros en supermercados, farmacias, perfumerías y miles de comercios de todo el país.

Este sistema de beneficios se aplica de manera simple y automática, sin necesidad de realizar trámites previos ni inscribirse. Con solo utilizar la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión, los beneficiarios pueden acceder a rebajas, promociones y devoluciones de dinero que varían según el comercio y el banco donde perciben sus haberes.

Cobro en ANSES Foto: Foto generada con IA

¿Qué son los Beneficios ANSES para jubilados?

El programa Beneficios Capital Humano de ANSES ofrece descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios, además de las principales cadenas de supermercados del país, alcanzando en total más de 12.000 puntos de venta.

A través de esta iniciativa, se puede acceder a descuentos desde el 10% en supermercados, en muchos casos sin tope, y hasta un 20% en artículos de perfumería y limpieza.

Inflación en supermercados. Foto: NA

Hasta el 31 de marzo de 2026, los afiliados podrán obtener reintegros de hasta $35.000, dependiendo del comercio y del banco donde perciban sus haberes.

La forma de pago obligatoria para recibir el reintegro de ANSES

La condición obligatoria para acceder al beneficio es que los pagos se realicen exclusivamente con la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que se acredita la jubilación o pensión. Solo las compras efectuadas mediante este medio serán válidas para la obtención del beneficio correspondiente, ya sea descuento, reintegro u otra promoción vinculada.

Quedan excluidas de la promoción las operaciones realizadas con tarjetas de crédito, otras tarjetas de débito no asociadas a dicha cuenta, billeteras virtuales, transferencias bancarias o pagos en efectivo. Asimismo, las transacciones deben estar correctamente registradas en la cuenta de cobro, ya que únicamente esos consumos serán considerados para la aplicación del beneficio.

¿Cómo acceder a los descuentos y beneficios de ANSES?

Para acceder a los descuentos y reintegros, los jubilados y pensionados deben cumplir con un requisito clave: abonar sus compras utilizando la tarjeta de débito vinculada al cobro de su jubilación o pensión. No es necesario realizar trámites adicionales, ya que el sistema identifica automáticamente la cuenta y aplica el beneficio en el momento de la compra o en los días posteriores, según el comercio.

Créditos ANSES Foto: Foto generada con IA

Los montos máximos de reintegro dependen del banco en el que se perciben los haberes: