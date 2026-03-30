Atención jubilados: ANSES completará los reintegros hasta el 31 de marzo a quienes usaron este método de pago
El programa de Beneficios ANSES ofrece distintas oportunidades de ahorro para jubilados y pensionados en compras de todos los días. A través de descuentos y reintegros, permite aliviar el gasto mensual en supermercados y otros rubros esenciales. Conocé cómo funciona, quiénes pueden acceder y qué condiciones hay que cumplir para aprovecharlo.
ANSES cuenta con un programa especialmente pensado para acompañar a jubilados y pensionados en sus gastos cotidianos y aliviar el impacto de la inflación. Se trata de los Beneficios Capital Humano, una iniciativa que permite ahorrar dinero en compras esenciales a través de descuentos y reintegros en supermercados, farmacias, perfumerías y miles de comercios de todo el país.
Este sistema de beneficios se aplica de manera simple y automática, sin necesidad de realizar trámites previos ni inscribirse. Con solo utilizar la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión, los beneficiarios pueden acceder a rebajas, promociones y devoluciones de dinero que varían según el comercio y el banco donde perciben sus haberes.
¿Qué son los Beneficios ANSES para jubilados?
El programa Beneficios Capital Humano de ANSES ofrece descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios, además de las principales cadenas de supermercados del país, alcanzando en total más de 12.000 puntos de venta.
A través de esta iniciativa, se puede acceder a descuentos desde el 10% en supermercados, en muchos casos sin tope, y hasta un 20% en artículos de perfumería y limpieza.
Hasta el 31 de marzo de 2026, los afiliados podrán obtener reintegros de hasta $35.000, dependiendo del comercio y del banco donde perciban sus haberes.
La forma de pago obligatoria para recibir el reintegro de ANSES
La condición obligatoria para acceder al beneficio es que los pagos se realicen exclusivamente con la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que se acredita la jubilación o pensión. Solo las compras efectuadas mediante este medio serán válidas para la obtención del beneficio correspondiente, ya sea descuento, reintegro u otra promoción vinculada.
Quedan excluidas de la promoción las operaciones realizadas con tarjetas de crédito, otras tarjetas de débito no asociadas a dicha cuenta, billeteras virtuales, transferencias bancarias o pagos en efectivo. Asimismo, las transacciones deben estar correctamente registradas en la cuenta de cobro, ya que únicamente esos consumos serán considerados para la aplicación del beneficio.
¿Cómo acceder a los descuentos y beneficios de ANSES?
Para acceder a los descuentos y reintegros, los jubilados y pensionados deben cumplir con un requisito clave: abonar sus compras utilizando la tarjeta de débito vinculada al cobro de su jubilación o pensión. No es necesario realizar trámites adicionales, ya que el sistema identifica automáticamente la cuenta y aplica el beneficio en el momento de la compra o en los días posteriores, según el comercio.
Los montos máximos de reintegro dependen del banco en el que se perciben los haberes:
- Banco Nación: si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Nación, tenés un reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en tus compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.
- Banco Galicia: si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Galicia, tenés hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).
- Banco Supervielle: si cobrás tus haberes por el Banco Supervielle, tenés un 20% de descuento en tus compras en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más los días martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000) o QR (con tope de $15.000). Además, tenés un 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% de descuento en combustibles.
- Banco Provincia: si cobrás tus haberes por el Banco Provincia de Buenos Aires (BAPRO) tenés un descuento del 5% en las compras con Cuenta DNI (QR o Clave DNI) en Supermercados Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini (con tope de $5.000 por semana y por persona). Este descuento es adicional a las otras promociones.