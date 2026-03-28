Beneficios ANSES para jubilados. Foto: REUTERS

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con una herramienta que puede marcar la diferencia en el día a día de jubilados y pensionados, sobre todo cuando los gastos empiezan a pesar a fin de mes. Es por eso que existe una herramienta con el objetivo de ahorrar en compras habituales, como alimentos, artículos de limpiza y productos de uso cotidiano, entre otros.

Beneficios ANSES es un programa que permite acceder a descuentos y reintegros en supermercados y comercios adheridos. De esta manera, es posible ahorrar en compras habituales como alimentos, artículos de limpieza y productos de uso cotidiano.

Una de sus ventajas es la simplicidad: los descuentos se aplican de forma automática al pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra el haber. No hace falta inscribirse ni presentar cupones.

Beneficios ANSES para jubilados: qué descuentos hay en supermercados y cómo ahorrar en abril 2026.

Cómo funciona el programa Beneficios ANSES

La propuesta forma parte del esquema de Beneficios Capital Humano y alcanza a miles de comercios en todo el país, incluyendo grandes cadenas de supermercados y locales de cercanía. En general, los descuentos parten desde el 10% en supermercados y pueden ser mayores en rubros específicos. Por ejemplo, en productos de limpieza o perfumería, algunas promociones llegan hasta el 20%. En varios casos no hay límite de reintegro, lo que permite maximizar el ahorro.

Cómo funciona el programa Beneficios ANSES. Foto: Freepik

Qué supermercados ofrecen descuentos en abril 2026

Entre las principales cadenas adheridas se destacan opciones con beneficios similares, aunque con algunas diferencias en topes y condiciones:

Disco, Jumbo y Vea : 10% de descuento en todos los productos y hasta 20% en limpieza y perfumería, sin tope.

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA : 10% general sin límite de reintegro.

Carrefour : 10% en toda la compra, con un tope de reintegro de $35.000.

Día : 10% de descuento con tope de $2.000 por operación.

Changomás : 10% por compra, con límite de $1.000 por transacción y tope mensual de $15.000.

Supermercados Toledo: hasta 20% en todos los rubros, sin tope.

Qué supermercados ofrecen descuentos en abril 2026. Foto: NA

Cómo sumar descuentos con promociones bancarias

Otro punto a favor es que estos beneficios pueden combinarse con promociones de bancos, lo que aumenta el ahorro final.

Banco Nación : 5% extra pagando con BNA+ MODO, con tope semanal y mensual.

Banco Galicia : hasta 25% de ahorro y cuotas sin interés, con límite mensual.

Banco Supervielle : 20% de descuento los martes en cadenas seleccionadas.

Banco Provincia (Cuenta DNI): 5% de descuento con tope semanal.

Al combinar ambos sistemas, el ahorro total puede superar fácilmente el 15% o incluso el 20%, dependiendo de la promoción vigente.

Cómo sumar descuentos con promociones bancarias.

Cómo consultar comercios adheridos

Para saber dónde aprovechar estos descuentos, ANSES dispone de un buscador en su sitio web oficial. Allí se puede filtrar por provincia, localidad o tipo de comercio (supermercados, farmacias, almacenes, entre otros). El sistema muestra los locales cercanos adheridos junto con sus direcciones y condiciones, facilitando el acceso a estos beneficios en cada zona.