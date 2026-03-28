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Designar un apoderado ante ANSES puede convertirse en la clave para evitar complicaciones cuando una persona jubilada o pensionada no puede realizar trámites o cobrar sus haberes de manera personal. Ya sea por motivos de salud, movilidad reducida o residencia en el exterior, el organismo previsional permite delegar estas gestiones de manera legal, gratuita y segura, siempre que se cumplan determinados requisitos.

Este procedimiento, poco conocido por muchos adultos mayores y sus familias, resulta fundamental para garantizar la continuidad de los pagos y evitar interrupciones en el cobro de jubilaciones y pensiones.

Qué es un apoderado y para qué sirve en ANSES

Un apoderado es una persona o entidad autorizada formalmente para actuar en nombre del titular de una jubilación o pensión ante ANSES. Dependiendo del tipo de autorización otorgada, el apoderado puede:

Realizar trámites administrativos

Presentar documentación

Firmar formularios

Cobrar haberes previsionales

La designación puede ser amplia (para trámites y cobros) o específica, por ejemplo, solo para percibir la jubilación durante un período determinado. ANSES contempla esta figura para facilitar el acceso a derechos cuando el beneficiario enfrenta dificultades para gestionar personalmente sus asuntos previsionales.

Quiénes pueden ser apoderados para jubilaciones y pensiones

ANSES reconoce una amplia lista de personas y entidades habilitadas para actuar como apoderados. Entre las opciones más frecuentes se encuentran:

Familiares directos o cercanos , como cónyuge, conviviente previsional, padres, hijos, hermanos, nietos, sobrinos y otros vínculos acreditables

Tutores o curadores legales , con sentencia judicial

Abogados o procuradores , con poder certificado por escribano

Entidades públicas , mutuales o instituciones de asistencia social

Directores o administradores de hospitales, sanatorios o geriátricos, en casos de internación

Bancos habilitados, exclusivamente para jubilados y pensionados que residen en el exterior

El único requisito excluyente es que el apoderado sea mayor de 18 años, salvo casos de emancipación legal.

Cobro en ANSES Foto: Foto generada con IA

Diferencia entre apoderado para trámites y para cobro

No todos los apoderados cumplen la misma función. ANSES distingue dos tipos principales:

Apoderado para trámites

Puede realizar gestiones administrativas, actualizaciones de datos, presentación de formularios y seguimiento de expedientes, pero no está autorizado a cobrar la jubilación o pensión.

Apoderado para cobro

Está habilitado para percibir los haberes mensuales en nombre del titular. En estos casos, ANSES exige controles más estrictos y, en algunas situaciones, renovaciones periódicas de la autorización.

Qué documentación se necesita para designar un apoderado

La documentación varía según el vínculo entre el titular y el apoderado, pero en términos generales se solicita:

DNI original del jubilado o pensionado

DNI original del apoderado

Documentación que acredite el vínculo familiar (partida de nacimiento, matrimonio, convivencia)

Sentencia judicial, en caso de tutor o curador

Poder certificado por escribano, para abogados o entidades

Formulario PS 6.4 (Carta Poder) cuando se designa un banco

Antes de iniciar el trámite, ANSES recomienda verificar que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en Mi ANSES.

Créditos ANSES Foto: Foto generada con IA

Paso a paso: cómo hacer el trámite en ANSES

Reunir toda la documentación requerida según el tipo de apoderado Verificar datos personales y familiares en Mi ANSES Solicitar turno (obligatorio si el apoderado no es familiar directo) Presentarse en una oficina de ANSES con el titular y el apoderado Firmar la autorización correspondiente

El trámite es gratuito y se realiza de manera presencial, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas.

Qué sucede si el jubilado vive en el exterior

Quienes residen fuera del país pueden designar un banco como apoderado para cobrar la jubilación mediante giro al exterior. ANSES mantiene un listado de entidades habilitadas, entre las que se encuentran:

Banco Nación

Banco Ciudad

Banco Patagonia

Credicoop

Banco Piano

Banco Comafi

Este mecanismo garantiza que los haberes lleguen con regularidad aun cuando el titular no pueda presentarse en Argentina.

Un trámite clave para evitar interrupciones en el cobro

Designar un apoderado no solo simplifica la vida de jubilados y pensionados, sino que también evita suspensiones, demoras y trámites de urgencia. Elegir a una persona de confianza y contar con la documentación adecuada permite asegurar el cobro continuo de los haberes y el acceso pleno a los derechos previsionales.