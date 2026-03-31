Qué días no se come carne en Semana Santa. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Año tras año, la Semana Santa trae consigo varias tradiciones que se mantienen desde hace siglos, siendo una de las más conocidas la de no comer carne en determinados días previos a la Pascua.

Si bien muchas personas creen que la restricción alimenticia se extiende a toda la semana, lo cierto es que la práctica tiene fechas específicas, mientras que su significado está ligado a la conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo.

Qué días no se come carne en Semana Santa

Según la tradición, el principal día en el que se evita comer carne es el Viernes Santo, jornada que recuerda la crucifixión de Jesús, por lo cual la Iglesia Católica establece la abstinencia como una forma de penitencia y respeto.

Qué días no se come carne en Semana Santa. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

La carne roja es asociada con el cuerpo de Cristo, entonces, los fieles optan por reemplazarla por pescado u otras comidas. Además, para este día también se promueve el ayuno, invitando a realizar una comida principal y dos ingestas más pequeñas durante el resto de la jornada.

¿Qué pasa con el resto de la semana?

En cuanto al resto de los días, no existe tal prohibición y el menú queda a criterio personal o a costumbres familiares, ya que la tradición recomienda evitar la carne los viernes.

Por qué no se come carne en Semana Santa

La costumbre de no comer carne el Viernes Santo tiene raíces dentro del cristianismo y se vincula tanto con el concepto de penitencia como con la idea de renunciar a ciertos placeres para llevar a cabo un acercamiento espiritual.

Por otro lado, esta práctica también se relaciona con el ayuno que -según expresan los textos bíblicos- practicó Jesús durante 40 días en el desierto.

Más allá de la fe, en la actualidad muchas personas mantienen esta tradición como parte de la cultura, por lo que es muy común ver restaurantes con menús especiales cargados de pescado, verduras o platos típicos como las empanadas de vigilia.