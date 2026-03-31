Fiesta de la Comida al Disco en Coronel Rosales Foto: NA

El fin de semana largo de Semana Santa llega con una agenda cargada de propuestas gastronómicas gratuitas en la provincia de Buenos Aires, ideales para viajar, pasear y descubrir sabores locales sin pagar entrada. Chocolates artesanales, platos de vigilia, cocina al disco y productos regionales serán protagonistas desde el 2 al 5 de abril.

Las celebraciones de Pascua tienen al chocolate como eje central. En Mar de Cobo, partido de Mar Chiquita, la Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor se desarrollará del 2 al 4 de abril con productores locales de bombonería artesanal, mieles, licores y blends de té con cacao.

En Luján, la Expo Chocolate ocupará el Museo Municipal de Bellas Artes del 2 al 5, con más de 25 stands de degustación y venta directa. El recorrido se completa con la Feria D’Gustar en el Parque Ameghino, donde se instalarán emprendedores gastronómicos y food trucks.

Chocolates y dulces de Pascua: ferias clásicas y recorridos familiares

Chocolates

La zona sur del conurbano también se suma a la agenda. En Avellaneda, el Parque Municipal La Estación será escenario de la Expo Pascuas del 3 al 5 de abril, con la elaboración de un huevo de Pascua gigante, concursos y la elección de la mejor rosca artesanal de la región.

En la Costa Atlántica, Villa Gesell celebrará una nueva edición de “Pascuas en el Bosque”, un paseo gastronómico ambientado entre árboles, con puestos especializados en huevos de chocolate, conejos artesanales y opciones dulces para toda la familia.

El interior bonaerense apuesta a la identidad productiva y la cocina tradicional. Mercedes realizará el 3° Encuentro de Queseros Mercedinos el sábado 4, transformando la plaza central en un mercado gourmet con quesos artesanales, degustaciones y venta directa de productores locales.

Cocina regional y sabores del interior bonaerense

Fiesta regional Foto: Instagram @elclub_delasado

A orillas de la laguna, San Miguel del Monte será sede de la 4° Fiesta de la Comida al Disco, con más de 50 puestos que ofrecerán carnes, choris, bondiolas, guisos, pescado y alternativas vegetarianas, todo cocinado en discos de arado, el sello distintivo del evento.

Otras localidades amplían la oferta con ferias y celebraciones regionales. Chascomús organizará la Posta de Sabores, con más de 60 emprendedores y demostraciones culinarias en vivo. Pellegrini, en tanto, festejará su aniversario con la tradicional Fiesta Regional de la Galleta el sábado 4 de abril.

En Necochea, el Parque Miguel Lillo será escenario de “Pascuas con Aroma a Tradición”, una propuesta que combina gastronomía, música en vivo y actividades culturales. Punta Indio despedirá la temporada con un patio de comidas y shows el viernes 3, mientras que Sierra de la Ventana sumará un patio gastronómico en su Encuentro de Artesanos.

La Costa Atlántica y el protagonismo de los productos del mar

Claromecó, Costa Atlántica. Foto: Imagen generada con Gemini IA.

La agenda costera se completa con eventos de alcance nacional. En Ingeniero White, Bahía Blanca, se realizará la 34° Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino del 2 al 5 de abril, con paellas, pescados frescos y platos clásicos de vigilia.

Más al sur, Monte Hermoso celebrará “Monte Sabores”, con un patio gastronómico, más de 50 productores regionales y la presencia de chefs reconocidos como Martiniano Molina, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta, quienes brindarán clases magistrales. En Claromecó, los comercios impulsan la iniciativa “Santa Carta”, con menús especiales de Pascua en restaurantes y bares.

Con propuestas gratuitas, al aire libre y pensadas para todos los públicos, la agenda gastronómica de Semana Santa reafirma a la provincia de Buenos Aires como un destino ideal para escapadas cortas, donde el turismo se cruza con la producción local y la cocina regional. Chocolates, sabores del mar y recetas tradicionales se combinan en un recorrido que invita a viajar, compartir y redescubrir el mapa bonaerense a través de su identidad culinaria.