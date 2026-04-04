Pizzerías en Mar del Plata Foto: Foto generada con IA

Mar del Plata vuelve a ser uno de los destinos más elegidos del país para Semana Santa 2026 y, como sucede cada fin de semana largo, una pregunta se repite entre turistas y locales: ¿cuánto cuesta salir a comer pizza en “La Feliz”? Con una oferta gastronómica enorme y pizzerías para todos los gustos, los precios varían según la zona, el tipo de local y el momento del día.

En esta nota, analizamos valores estimados para Semana Santa 2026, repasamos pizzerías emblemáticas con dirección incluida y te contamos qué zonas conviene elegir para comer bien sin gastar de más.

El precio de la pizza en Mar del Plata durante Semana Santa

Semana Santa es una de las fechas de mayor movimiento turístico del año. La alta demanda suele generar ajustes temporales en los precios, especialmente en el centro, la costa y los puntos gastronómicos más concurridos.

Tomando como referencia cartas actualizadas a marzo de 2026, el precio promedio de una pizza grande en Mar del Plata se ubica en los siguientes rangos:

Pizza grande de muzzarella: entre $18.000 y $24.000

Pizzas especiales (jamón y morrones, fugazzetta rellena, napolitana): entre $23.000 y $30.000

Porción de pizza: desde $2.300 a $3.600

Bebida de 1 litro: entre $4.500 y $5.000

Con estos valores, una cena básica para dos personas (pizza + bebida) cuesta entre $25.000 y $35.000, mientras que una familia tipo de cuatro integrantes puede gastar entre $40.000 y $50.000, según el lugar elegido y si se suman fainá o extras.

Pizzerías clásicas de Mar del Plata: precios y ubicación

La ciudad cuenta con una fuerte tradición pizzera y varios locales históricos que son un imán durante Semana Santa.

Mambrú, un clásico de más de 40 años Foto: Propio

Mambrú – Libertad 3321 (La Perla)

Uno de los grandes clásicos marplatenses. Famoso por su pizza al molde, abundante mozzarella y sabores contundentes. En 2025, una familia gastó cerca de $38.000, por lo que en Semana Santa 2026 el ticket promedio familiar podría superar los $45.000.

Pizzería Don Joe – Lamadrid 2533

Reconocida por su pizza a la piedra y un perfil más tradicional. Está ubicada cerca del centro, lo que la convierte en una opción muy elegida por turistas.

Pizzería Pedrito – Salta 301

Un ícono del barrio La Perla, con más de 70 años de historia y horno a leña. Suele mantener buena relación precio-calidad incluso en fechas de alta demanda.

Pizzería Francesco – Bernardo de Irigoyen 3498

Conocida por la abundancia de queso y su estilo bien argentino. Ideal para compartir pizzas grandes y rendidoras.

Pepes Pizza – Av. Libertad y Deán Funes

Opción muy utilizada para delivery y take away. Una pizza grande de muzzarella ronda los $16.000 fuera de fechas especiales, pero en Semana Santa puede subir algunos puntos por la demanda.

Horno de barro; pizza; cocina. Foto: Pixabay.

Las zonas más caras y las más convenientes

Centro, Güemes y frente al mar: concentran la mayor cantidad de turistas. Los precios suelen ser más altos, pero también hay más variedad y horarios extendidos.

La Perla, Chauvin y barrios tradicionales: ofrecen pizzerías de calidad con precios más estables y menos recargo estacional.

Delivery y para llevar: en muchos casos resulta más barato que comer en el salón, especialmente durante el fin de semana largo.

Consejos para ahorrar al comer pizza en Semana Santa

Elegir combos promocionales con bebida incluida

Comer al mediodía , cuando algunos locales mantienen precios más bajos

Alejarse unas cuadras de las peatonales

Compartir pizzas grandes en lugar de pedir porciones

¿Conviene comer pizza en Mar del Plata en Semana Santa?

A pesar de los aumentos estacionales, comer pizza en Mar del Plata sigue siendo una de las opciones más accesibles dentro de la gastronomía turística. La competencia entre pizzerías, la variedad de estilos y la tradición local hacen que todavía sea posible comer bien sin gastar de más.

Para Semana Santa 2026, la pizza vuelve a posicionarse como una de las comidas preferidas para disfrutar en familia o con amigos, y sigue siendo una apuesta segura para quienes visitan “La Feliz”.