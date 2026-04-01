Jubilados de PAMI Foto: Foto generada con IA

En un escenario donde los costos de la salud siguen en alza, el PAMI continúa reforzando durante abril de 2026 una serie de beneficios clave pensados para jubilados y pensionados de todo el país. Se trata de cinco productos totalmente gratuitos, orientados al cuidado diario, la movilidad, la higiene y la salud visual, que pueden solicitarse con un trámite simple y sin importar el nivel de ingresos del afiliado.

Muchos jubilados desconocen que estos elementos están incluidos en la cobertura regular y que no tienen copago, lo que representa un alivio concreto para el bolsillo y una mejora directa en la calidad de vida. A continuación, el detalle completo de qué ofrece PAMI, para quiénes está disponible y cómo hacer el trámite paso a paso.

Los 5 productos que PAMI entrega gratis en abril 2026

El programa contempla insumos esenciales que cubren necesidades frecuentes en adultos mayores, especialmente en personas con movilidad reducida o tratamientos prolongados.

1. Colchón antiescaras

Este elemento está destinado a afiliados que deben pasar muchas horas en cama o presentan riesgo de lesiones en la piel. El colchón ayuda a prevenir úlceras por presión, mejora el descanso y reduce complicaciones médicas. Es uno de los beneficios más solicitados por personas con inmovilidad parcial o total.

2. Inodoro portátil

Pensado para facilitar la higiene en el hogar, el inodoro portátil disminuye el riesgo de caídas y evita traslados innecesarios al baño, especialmente durante la noche. Resulta clave para jubilados con dificultades de movilidad o problemas articulares.

Los artículos que los jubilados tienen gratis Foto: Foto generada con IA

3. Trapecio para cama

Este accesorio de apoyo permite que el paciente pueda incorporarse o cambiar de posición sin asistencia permanente. Favorece la autonomía, acelera los procesos de rehabilitación y reduce la carga física de cuidadores y familiares.

4. Anteojos con receta

PAMI cubre el 100% del costo de los lentes, incluyendo armazón y cristales. Los afiliados pueden optar por anteojos para visión cercana, lejana o bifocales, sin tope de precio. Se trata de uno de los beneficios más valorados, ya que el costo en ópticas privadas es elevado.

5. Pañales para adultos

A través del programa de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD), PAMI garantiza la entrega mensual de pañales en el domicilio del afiliado. La cantidad se define según indicación médica y el beneficio se renueva de forma periódica, sin gastos adicionales.

Quiénes pueden acceder a estos beneficios

Todos los jubilados y pensionados afiliados a PAMI, sin distinción de ingresos ni lugar de residencia, pueden solicitar estos productos siempre que cuenten con la indicación médica correspondiente. El trámite también puede ser gestionado por un familiar o apoderado.

Jubilados PAMI Foto: Foto generada con IA

Cómo pedir los productos gratis de PAMI: paso a paso

El proceso es sencillo y puede realizarse de distintas maneras:

Contar con Orden Médica Electrónica (OME) vigente

Verificar que los datos personales estén actualizados en el sistema

Elegir una de las vías disponibles:



PAMI recomienda no pagar ningún monto adicional y desconfiar de gestiones externas que prometan acelerar el trámite a cambio de dinero, ya que todos los beneficios son gratuitos.

Un respaldo clave para el cuidado diario

Estos cinco productos forman parte de una política sostenida del organismo para reforzar la atención integral de los adultos mayores durante 2026. En un contexto económico complejo, acceder a estos beneficios puede significar un ahorro mensual importante y una mejora real en la vida cotidiana de miles de jubilados.