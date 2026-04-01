PAMI confirmó cuáles son los medicamentos que siguen siendo gratis para sus afiliados. Foto: Generada con Gemini IA

PAMI actualizó en los últimos meses su esquema de cobertura de medicamentos, incorporando nuevos controles y requisitos para acceder a este importante beneficio. La medida redefine el alcance de la asistencia médica en todo Argentina, con el objetivo de priorizar a jubilados y pensionados que dependen exclusivamente de sus haberes para afrontar tratamientos médicos.

Además de endurecer los criterios de evaluación, tales como los ingresos, patrimonio y cobertura médica, el organismo también amplió el listado de medicamentos con cobertura total y simplificó algunos aspectos del trámite.

PAMI cubrirá el 100% de algunos medicamentos Foto: Pexels / Grok IA.

¿Cuáles son los medicamentos de PAMI que tienen 100% de cobertura gratis en abril 2026?

Actualmente, PAMI mantiene la cobertura total 100% gratuita para tratamientos vinculados a enfermedades consideradas prioritarias. Entre los principales medicamentos incluidos se encuentran:

Tratamientos para diabetes

Medicación oncológica y oncohematológica

Tratamientos para hemofilia

Medicación para VIH y hepatitis B y C

Medicamentos para pacientes trasplantados

Tratamientos para trastornos hematopoyéticos

Medicación para artritis reumatoidea

Tratamientos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Tratamiento de osteoartritis

Medicación para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

El acceso a este beneficio está sujeto a un sistema de evaluación. En general, el ingreso mensual del afiliado no debe superar una jubilación mínima y media, aunque puede extenderse hasta tres mínimas en casos de discapacidad.

Medicamentos, jubilados, PAMI, farmacia. Foto: Freepik AI

Por otro lado, también se consideran factores patrimoniales: el beneficio puede ser rechazado si el solicitante posee más de un inmueble o un vehículo con menos de 15 años de antigüedad. A su vez, no pueden acceder quienes tengan medicina prepaga u otra obra social.

Jubilados: ¿Cómo pueden solicitar los medicamentos gratis en PAMI?

Para acceder a la cobertura total, los afiliados deben presentar:

Recetas médicas vigentes

Certificados médicos actualizados

Documentación que acredite la continuidad del tratamiento (en casos crónicos)

Sin embargo, una de las novedades del nuevo esquema es la simplificación del trámite. En muchos casos, ya no es necesario presentar documentación adicional sobre la situación económica o sanitaria, lo que agiliza el acceso al beneficio.

El trámite es gratuito y puede realizarse de forma online o presencial. Para hacerlo por internet, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de PAMI Ir a la sección “Trámites Web” Seleccionar “Medicamentos sin cargo por subsidio social” Completar los datos personales (número de afiliado, DNI y número de trámite) Indicar quién realiza la gestión Cargar datos de contacto y enviar la solicitud

También se puede realizar en una agencia del organismo.

Aplicación "Mi PAMI". Foto: PAMI.

¿Qué medicamentos tienen una cobertura parcial de PAMI?

Además de la cobertura total, PAMI mantiene un esquema de descuentos para otros medicamentos:

Entre 50% y 80% de cobertura: para tratamientos de enfermedades crónicas y agudas.

40% de cobertura: para medicamentos de uso eventual o tratamientos de corta duración.

Estos descuentos se aplican sobre el precio de venta PAMI, lo que permite a los afiliados acceder a valores más bajos que en otros sistemas de salud.