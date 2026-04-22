Racismo en Brasil: quién es el “Puma de Janeiro”, el argentino detenido en Copacabana
Se trata de José Luis Haile, argentino de 67 años que vive hace dos en el país vecino. Fue denunciado por una joven por haberla insultado en un supermercado.
Un nuevo caso de racismo en Brasil tiene como protagonista a un argentino, luego del caso de Agostina Páez.
Se trata de José Luis Haile, un hombre de 67 años que vive hace dos años en Brasil y que está acusado de insultar a una joven en un supermercado de Río de Janeiro.
Lo apodan “El Puma” y en su cuenta de Facebook expresó su cariño por Río de Janeiro.
Según sus redes sociales, Haile se dedicaba a ser vendedor ambulante de choclo y bebidas en la playa, una actividad que solía compartir con frecuencia.
Además, compartió su amor por Boca y que dejó el país luego de vivir en La Plata. En tanto, siempre aparece rodeado de amigos, lo que denota su sociabilidad.
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