José Luis Haile, argentino detenido en Brasil por racismo. Foto: Facebook

Un nuevo caso de racismo en Brasil tiene como protagonista a un argentino, luego del caso de Agostina Páez.

Se trata de José Luis Haile, un hombre de 67 años que vive hace dos años en Brasil y que está acusado de insultar a una joven en un supermercado de Río de Janeiro.

José Luis Haile, argentino detenido en Brasil por racismo. Foto: Facebook

Lo apodan “El Puma” y en su cuenta de Facebook expresó su cariño por Río de Janeiro.

Según sus redes sociales, Haile se dedicaba a ser vendedor ambulante de choclo y bebidas en la playa, una actividad que solía compartir con frecuencia.

José Luis Haile, argentino detenido en Brasil por racismo. Foto: Facebook

Además, compartió su amor por Boca y que dejó el país luego de vivir en La Plata. En tanto, siempre aparece rodeado de amigos, lo que denota su sociabilidad.