Pensiones no contributivas Foto: Foto generada con IA

El Gobierno nacional confirmó un cambio central en el régimen de las pensiones no contributivas (PNC) que impactará de lleno en miles de beneficiarios a partir de 2026. Según lo anunciado oficialmente, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) pasará a ser un requisito obligatorio para mantener el cobro de las pensiones por invalidez, una medida que busca unificar criterios, actualizar padrones y reforzar los controles sobre este tipo de prestaciones.

La decisión ya genera consultas y preocupación, especialmente entre quienes hoy perciben una pensión sin contar con el CUD vigente o directamente nunca lo tramitaron. Aunque todavía resta la implementación operativa completa, el mensaje es claro: sin CUD, no habrá pensión en el nuevo esquema que comenzará a regir el próximo año.

Qué son las pensiones no contributivas y a quiénes alcanzan

Las pensiones no contributivas están destinadas a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no realizaron aportes suficientes para acceder a una jubilación. Dentro de este universo, las PNC por invalidez laboral representan uno de los grupos más numerosos.

Estas pensiones históricamente se otorgaron bajo distintos criterios médicos y administrativos, lo que derivó en un padrón heterogéneo y, en muchos casos, desactualizado. Justamente allí se apoya la decisión oficial de exigir el CUD como documento central.

Certificado Único de Discapacidad Foto: Foto generada con IA

Por qué el CUD será obligatorio desde 2026

El Certificado Único de Discapacidad es un documento público y gratuito que acredita oficialmente una discapacidad en la Argentina. Tiene validez nacional y permite acceder no solo a pensiones, sino también a cobertura de salud, transporte, asignaciones y otros beneficios.

Desde el Gobierno explican que unificar el requisito en torno al CUD permite garantizar criterios médicos homogéneos, evitar superposiciones y depurar situaciones irregulares. Además, el certificado es evaluado por juntas médicas interdisciplinarias, lo que refuerza la trazabilidad del sistema.

A partir de 2026, ninguna pensión no contributiva por invalidez podrá mantenerse activa sin un CUD vigente, sin excepciones.

Qué pasará con quienes ya cobran la pensión

Uno de los puntos más relevantes es que la exigencia no solo alcanza a nuevos solicitantes, sino también a quienes ya perciben la pensión. En la práctica, eso implica que los beneficiarios actuales deberán:

Verificar si tienen CUD vigente

Iniciar el trámite si nunca lo gestionaron

Renovarlo en caso de estar vencido

El proceso no será automático: quienes no regularicen su situación podrían enfrentar suspensiones o bajas cuando comience la aplicación plena del nuevo régimen.

Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad

El trámite del CUD es gratuito y se gestiona a través de los organismos provinciales y municipales habilitados. Requiere la presentación de estudios médicos actualizados y la evaluación de una junta interdisciplinaria.

Si bien el certificado puede ser permanente o tener fecha de vencimiento —dependiendo del diagnóstico—, es fundamental iniciar el trámite con tiempo, ya que las demoras son frecuentes y la demanda suele aumentar cuando se anuncian cambios de este tipo.

¿Quienes pueden pedir el Certificado Único de Discapacidad? Foto: Archivo

Qué busca el Gobierno con esta medida

Desde la administración nacional señalan que el objetivo no es recortar derechos, sino ordenar el sistema y asegurar que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan. En los últimos años, las PNC estuvieron bajo revisión por la falta de controles y la dificultad para verificar situaciones médicas reales.

Con el CUD como eje, el Estado apunta a:

Transparentar el padrón de beneficiarios

Evitar incompatibilidades con otros ingresos

Garantizar evaluaciones médicas estandarizadas

Un cambio que obliga a actuar con anticipación

Aunque 2026 todavía parece lejano, la recomendación es clara: no esperar a último momento. Quienes dependen de una pensión no contributiva deben comenzar cuanto antes a revisar su situación y, si corresponde, tramitar el CUD.

La medida ya está confirmada y marcará un antes y un después en el acceso a este tipo de prestaciones. Tener el certificado en regla será la única manera de asegurar la continuidad del beneficio en el nuevo esquema que se avecina.