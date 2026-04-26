En Argentina, el único tren que conecta la Cordillera de los Andes con el Océano Atlántico:

El único tren que conecta la Cordillera de los Andes con el Océano Atlántico.

En un país con una fuerte tradición ferroviaria como Argentina, hay un tren turístico que se destaca por su recorrido único: conecta el mar con la montaña y atraviesa algunos de los paisajes más impactantes de la Patagonia. Esta experiencia, que combina historia, naturaleza y aventura, se posiciona como una de las propuestas más atractivas para quienes buscan viajar de una manera diferente y redescubrir el país sobre rieles.

Se trata del Tren Patagónico, que inicia su recorrido en Viedma -cerca del Mar Argentino- y lo finaliza en Bariloche, Cordillera de los Andes, siempre en la provincia de Río Negro. Este servicio recorre 827 kilómetros y se adentra por los paisajes más lindos de la Patagonia.

El viaje dura alrededor de 18 horas y 28 minutos, incluyendo paradas intermedias en localidades como San Antonio Oeste, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci y Comallo, entre otras. Ese recorrido lento y pausado es parte de la experiencia: el tren atraviesa estepa, meseta, cañadones y zonas cordilleranas, mostrando una Patagonia que no suele verse desde la ruta.

El Tren Patagónico. Foto: NA.

Así es el Tren Patagónico, el ferrocarril más lindo de la Argentina

El servicio del Tren Patagónico cuenta con clase Pullman, camarote y coche comedor, lo que lo convierte en una opción cómoda para realizar un trayecto largo como el que recorre. Además, se puede llevar el auto, por lo que es una opción completa para quienes contar con movilidad propia en destino.

En lo que respecta al coche comedor, su restaurante es muy completo y ofrece un menú para cenar que incluye entrada, plato principal y postre. En algunos momentos del año también hay un coche cine, dónde se pueden ver películas. Viajar en el Tren Patagónico es una experiencia inolvidable, atravesando la estepa patagónica y uniendo el océano con la cordillera.

Tren Patagónico. Foto: Instagram / trenpatagonico.s.a.oficial.

Cuánto cuesta viajar en el Tren Patagónico a Bariloche

Viajar en el Tren Patagónico desde Viedma hasta Bariloche tiene valores diferenciados según la clase elegida, la condición del pasajero y si se opta por trasladar el vehículo. Los precios vigentes son estimativos y corresponden al tramo completo.

En el caso de la clase Camarote, pensada para quienes buscan mayor comodidad durante las casi 18 horas de viaje, los valores son los siguientes:

Camarote para residentes (Río Negro): $109.200

Camarote para no residentes: $132.000

Los jubilados acceden a un 20% de descuento, mientras que los menores de 12 años abonan con un 30% de descuento sobre la tarifa correspondiente.

Tren Patagónico. Foto: NA

Para quienes eligen una opción más económica, la clase Pullman ofrece asientos amplios y reclinables:

Pullman para residentes (Río Negro): $78.600

Pullman para no residentes: $94.400

Al igual que en camarote, los jubilados tienen un 20% de descuento y los menores de 12 años un 30% de descuento.

Uno de los grandes diferenciales del Tren Patagónico es la posibilidad de transportar el vehículo, algo poco habitual en los servicios ferroviarios de pasajeros en Argentina. Las tarifas para autos son:

Vehículos de hasta 1,55 metros de altura: $132.500

Vehículos a partir de 1,56 metros de altura: $182.100

A estos valores debe sumarse el seguro obligatorio, cuyo monto depende de la valuación fiscal del vehículo. Tanto la adquisición del espacio para el auto como la cotización final deben realizarse de manera presencial en las boleterías de las estaciones.