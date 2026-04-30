Feria del Alfajor Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cuando se acerca un fin de semana largo, muchos buscan una escapada corta que combine paseo, gastronomía y una experiencia distinta sin irse demasiado lejos. Para el próximo feriado, hay una propuesta que se perfila como favorita entre grandes y chicos: la Feria Argentina del Alfajor, un evento que durante tres días reúne a productores de todo el país y celebra uno de los íconos más queridos de la gastronomía nacional.

Del jueves 1° al sábado 3 de mayo, la ciudad de Rosario se transforma en el punto de encuentro de fanáticos del alfajor, curiosos y viajeros que desean sumar un plan relajado, sabroso y accesible a su descanso.

Un clásico argentino que no deja de reinventarse

El alfajor atraviesa generaciones, provincias y estilos. Es souvenir, merienda y símbolo cultural. En los últimos años, además, se convirtió en un motor productivo que impulsó cientos de emprendimientos artesanales y pequeñas marcas regionales. La Feria Argentina del Alfajor nace con ese espíritu: visibilizar la diversidad, el trabajo detrás de cada receta y el crecimiento de una industria que no para.

Fiesta Salón del Alfajor Foto: Prensa

Durante el evento, los visitantes pueden recorrer decenas de stands, probar alfajores tradicionales, rellenos novedosos y combinaciones inesperadas, además de comprar directamente a productores que llegan desde distintos puntos del país. No se trata solo de comer, sino de conocer historias, procesos y sabores que muchas veces no llegan a las grandes ciudades.

Rosario, escenario ideal para una escapada

A poco más de tres horas de la Ciudad de Buenos Aires, Rosario aparece como un destino perfecto para una salida de fin de semana largo. La feria se realiza en la Terminal Fluvial de Rosario, un espacio emblemático ubicado frente al río Paraná y a pasos del Monumento Nacional a la Bandera, que suma paisaje, paseo urbano y una vista privilegiada.

Dirección del evento:

Terminal Fluvial de Rosario – Los Inmigrantes 410, Rosario, Santa Fe.

El predio ofrece amplios espacios para caminar, áreas cubiertas, sector gastronómico y una ubicación estratégica dentro del circuito turístico rosarino.

Cómo llegar a la Feria del Alfajor

En auto: desde Buenos Aires, el viaje dura aproximadamente 3 horas por la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9) . El acceso a la zona costera está bien señalizado y hay estacionamientos cercanos.

En micro: hay servicios frecuentes desde Retiro y otros puntos del AMBA. El trayecto dura entre 3 y 4 horas .

En tren: el servicio ferroviario Buenos Aires–Rosario es otra opción cómoda para quienes prefieren viajar sin manejar.

Dentro de la ciudad: la Terminal Fluvial se puede alcanzar caminando desde el centro, en colectivo urbano, taxi o aplicaciones de movilidad. También es una zona muy utilizada para paseos en bicicleta.

Alfajor; golosina; kiosco. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Mucho más que degustar alfajores

Aunque el alfajor es la estrella, la feria propone una experiencia integral. Además de la venta y degustación, funciona como un espacio de encuentro entre productores, emprendedores y público general. Para muchos expositores, es una vidriera clave para llegar a nuevos consumidores, generar contactos y posicionar sus marcas.

La feria también se presenta como una antesala de eventos aún más grandes, como el Mundial del Alfajor, que se realiza cada año en Buenos Aires y reúne a competidores de distintos países. En Rosario, muchos visitantes descubren sabores que luego se convierten en protagonistas de esas competencias.

Un plan para todas las edades y sin complicaciones

Con entrada abierta, circulación libre y un formato pensado para disfrutar sin apuro, la Feria Argentina del Alfajor se consolida como uno de los planes más tentadores del fin de semana largo. Es ideal para familias, parejas o grupos de amigos que buscan algo distinto, sin necesidad de organizar un viaje extenso ni costoso.