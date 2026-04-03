Malvinas Argentinas vivió el Vía Crucis junto a sus comunidades parroquiales. Foto: Prensa Municipalidad de Malvinas Argentinas

En una jornada que combinó fe, reflexión y un fuerte sentido de comunidad, el municipio de Malvinas Argentinas llevó a cabo la tradicional representación del Vía Crucis viviente. El evento, realizado este jueves 2 de abril, contó con la participación del intendente Leo Nardini, autoridades locales, referentes del clero y cientos de vecinos que se sumaron a la conmemoración religiosa.

La organización estuvo a cargo de la comuna en conjunto con las parroquias del distrito. La puesta en escena principal fue realizada por la parroquia Nuestra Señora de Lima, cuyos integrantes recrearon las 14 estaciones del camino de Jesús hacia la cruz, acompañados por fieles de todo el Decanato de Malvinas Argentinas.

Malvinas Argentinas vivió el Vía Crucis junto a sus comunidades parroquiales. Foto: Prensa Municipalidad de Malvinas Argentinas

Durante la procesión, el intendente Nardini destacó la importancia de sostener estos espacios de encuentro. “Feliz de vivir este Vía Crucis con todas las comunidades de las parroquias de Malvinas Argentinas, algo muy importante en los días previos a las Pascuas y poder compartirlo en familia y sembrar valores para las generaciones futuras a través de la paz de la fé”, expresó.

El acto contó con una amplia presencia institucional y religiosa destacándose la asistencia del diputado provincial Luis Vivona, el subsecretario Walter Marinelli y autoridades eclesiásticas como el decano Raúl Scala, el vicedecano Guillermo Caviglia y los párrocos Raúl Vera y Juan Domingo Sosa, entre otros representantes de la diócesis de San Miguel.

Malvinas Argentinas vivió el Vía Crucis junto a sus comunidades parroquiales. Foto: Prensa Municipalidad de Malvinas Argentinas

La fecha coincidió con una triple conmemoración: el comienzo de la Semana Santa, el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. En este marco, Nardini subrayó la capacidad del distrito para amalgamar distintas realidades.

“Malvinas tiene la posibilidad de abarcar toda la diversidad y respetarnos en ella. Entendimos que tenemos que aprender a convivir, y eso nos hace una gran comunidad, un gran distrito. Desde este lugar, humildemente, intentamos contagiarlo a la provincia y a la Argentina, porque es difícil soñar en un país para todos si no empezamos por casa”, sostuvo.

Malvinas Argentinas vivió el Vía Crucis junto a sus comunidades parroquiales. Foto: Prensa Municipalidad de Malvinas Argentinas

Hacia el cierre de la jornada, el intendente compartió un mensaje de esperanza para todos los habitantes del distrito instando a la unión nacional. “Que estas Pascuas sirvan como tiempo de reflexión, para compartir y de entender que ese es el camino que debemos construir: el de la fé, la concordia y la tolerancia. Es lo que nosotros queremos llevar adelante, lo hacemos todos los días y lo queremos compartir de corazón con todos”, resaltó.