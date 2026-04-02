Un veterano de Malvinas de La Matanza emocionó a todo el país en la apertura del partido de Argentina. Foto: prensa.

Un momento inolvidable unió grandes pasiones y homenajeó con orgullo uno de los sentimientos más profundos del país, antes de comenzar el partido de Argentina vs Zambia en La Bombonera, y al mismo tiempo que una bandera gigante exclamaba que Las Malvinas fueron, son y serán argentinas.

Un veterano de Malvinas de La Matanza emocionó a todo el país en la apertura del partido de Argentina. Foto: prensa.

La convocatoria no fue casual, Fabio Santana es un orgulloso veterano de la guerra de Malvinas y, en el marco de un nuevo 2 de abril, fue elegido para protagonizar uno de los momentos más especiales de la jornada.

A cancha llena y en un marco de profundo respeto y emoción, previo al despliegue de la Selección Argentina de Lionel Messi, el referente matancero alzó su voz en nombre de los héroes de La Matanza y del país, entonando las estrofas del Himno Nacional argentino, y transformando la apertura del juego en un acto de profunda emoción y memoria viva que llegó también a cada hogar donde se transmitía el amistoso.

Un veterano de Malvinas de La Matanza emocionó a todo el país en la apertura del partido de Argentina. Foto: prensa.

Todavía con profunda emoción y con el eco de una ovación resonando en el estadio, el artista compartió lo que significó para él y para sus hermanos de Malvinas ser los encargados de abrir una jornada tan especial para el pueblo argentino: “Fue un honor inmenso. No es la primera vez que me convocan para cantar nuestro Himno, pero siempre siento la misma emoción y en cada estrofa estoy con mis compañeros”, destacó Fabio Santana.

Para el cantante y ex combatiente de La Matanza, la importancia de este evento trascendió lo deportivo: “Tanto la gesta de Malvinas como el deporte son las cosas que nos unen a los argentinos”.

Un veterano de Malvinas de La Matanza emocionó a todo el país en la apertura del partido de Argentina. Foto: prensa.

Sin embargo, el homenaje también fue una oportunidad para reivindicar la memoria activa. Fabio Santana, quien además integra la Secretaría de Cultura del municipio, fue escoltado por 11 de sus compañeros del Centro de Ex Combatientes de La Matanza. Luego, subrayó la necesidad de continuar con la tarea de malvinizar en cada ámbito de la sociedad. “Estamos muy emocionados como argentinos y como veteranos. Hay que seguir luchando y malvinizando, porque es la única forma de mantener viva nuestra historia”, concluyó.

Un veterano de Malvinas de La Matanza emocionó a todo el país en la apertura del partido de Argentina. Foto: prensa.

La noche en el barrio de La Boca cerró triunfal con la Selección ganando de local. Entre los festejos y los goles, quedó flotando en el aire ese sentimiento compartido que es parte de la identidad argentina, el respeto y el agradecimiento eterno a los héroes de Malvinas.

Coronados de gloria, una vez más, nuestros veteranos dejaron bien en alto los colores de nuestra bandera. Fue mucho más que un triunfo deportivo, fue el encuentro de un estadio entero rindiéndose ante la grandeza de quienes lo dieron todo por nuestra Patria.