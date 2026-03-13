Las tarifas de vivienda suben 6,8% en febrero de 2026.

La división que registró el mayor aumento en el mes fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 6,8%. Principalmente, la suba se explicó por los ajustes en las tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias, junto con cambios en los esquemas de segmentación de subsidios para los usuarios.

En segundo lugar, se ubicó alimentos y bebidas no alcohólicas, con un alza de 3,3%. Esta división fue, además, la que tuvo mayor incidencia en la variación mensual del índice a nivel regional, impulsada sobre todo por el aumento en carnes y derivados.

La suba se explicó por los ajustes en las tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias. Foto: Foto generada con IA

La excepción se registró en la Patagonia, donde la mayor incidencia en la inflación mensual provino de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

En contraste, las divisiones que mostraron las menores variaciones en febrero de 2026 fueron: bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%), y prendas de vestir y calzado, que no registró cambios (0,0%).

Por categorías, los precios regulados lideraron las subas con un 4,3%, seguidos por el IPC núcleo, que avanzó 3,1%, mientras que los estacionales registraron una caída de 1,3%.

La inflación del INDEC por encima del índice que difundió la Ciudad

La inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos se ubicó por encima del índice difundido días atrás por la Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, que marcó un 2,6% en febrero, por debajo del 3,1% registrado en enero.

Con este resultado, el indicador porteño acumula un aumento del 5,7% en los primeros dos meses del año y una variación interanual del 32,4%, según los datos del organismo estadístico de la Ciudad. Además, el 2,6% de febrero de 2026 se ubicó por encima del 2,1% registrado en el mismo mes de 2025.

La inflación de febrero 2026 fue del 2,9%, con una variación interanual del 33,1%, según informó el INDEC. Foto: NA (Damián Dopacio)

Pese a esta dinámica, el presidente Javier Milei aseguró en distintos discursos y entrevistas que hacia agosto de este año “la inflación comenzará con cero”, en referencia a una variación mensual cercana a cero.

En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos atravesó en febrero la polémica salida de su titular, Marco Lavagna, luego de que el Gobierno decidiera no implementar la nueva metodología de medición del IPC, cuyo desarrollo se venía trabajando desde 2017.

Luego de ese cambio, el nuevo responsable del organismo, Pedro Lines, comenzó a evaluar distintas alternativas para actualizar el indicador y reemplazar la metodología vigente, que acumula cerca de dos décadas de atraso y fue cuestionada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).