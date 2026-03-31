Tarifas de luz, boleta. Foto: internet.

El Gobierno autorizó a las principales empresas de energía a aplicar aumentos en sus facturas a partir del mes de abril. La suba será de un 1,98% para Edesur y 2,04% para Edenor en marco de la emergencia energética vigente desde diciembre de 2023.

Los nuevos valores se calculan a partir de las revisiones tarifarias quinquenales, un mecanismo que actualiza periódicamente las tarifas para reflejar la evolución de los costos del servicio. En este proceso se utilizan como referencia el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que permiten ajustar los montos de acuerdo con la inflación y otros cambios en la economía.

Luz, electricidad. Foto: Freepik

En el caso de Edesur, que opera en la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano, el incremento resulta de combinar estos índices con la revisión quinquenal, lo que da un ajuste cercano al 2%. Por su parte, Edenor, encargada del suministro en el noroeste del Gran Buenos Aires y parte de la Capital Federal, aplicará una suba del 2,04%. En ambos casos, el propósito es sostener en términos reales la remuneración de las distribuidoras a lo largo del período tarifario de cinco años.

Quiénes sentirán el impacto

El aumento impactará tanto en usuarios residenciales, independientemente de que cuenten o no con subsidios, como en sectores no residenciales, incluyendo comercios, industrias y los Clubes de Barrio y de Pueblo que estén registrados ante el Ministerio de Turismo y Deportes. De esta manera, la actualización tarifaria alcanza a un amplio espectro de consumidores dentro del sistema.

Club de barrio

Además, esta medida se complementa con el reciente ajuste en las tarifas de gas, en el marco de una política más amplia orientada a recomponer los precios relativos de los servicios públicos estratégicos, un proceso que se viene desarrollando de forma sostenida desde 2023.

Aprobaron una nueva suba de las tarifas de gas

El Gobierno nacional oficializó este lunes las nuevas tarifas de gas que comenzarán a regir desde el 1° de abril en todo el país, a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicadas en el Boletín Oficial.

Cómo se aplicará el aumento y qué cambia en la facturación

Según la normativa, las empresas deberán reflejar en sus facturas el Precio Anual Uniforme (PAU) y, cuando corresponda, las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En ese sentido, las bonificaciones “aplicarán exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del precio que resulta del Plan Gas.Ar”, según lo previsto en el decreto 943/25. Esto significa que los descuentos estarán concentrados en los usuarios que mantengan subsidios, mientras que los restantes verán reflejada la tarifa plena en su factura.

El Gobierno definió las subas de las tarifas de luz y gas. Foto: NA.

Cuánto pagarán los usuarios según la categoría de consumo

En el caso de Metrogas, que distribuye gas en la Ciudad de Buenos Aires y varios partidos del conurbano bonaerense, los nuevos valores se inscriben en la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que contempla 31 aumentos mensuales consecutivos entre 2025 y 2030.

Según la resolución 371/26, los montos para usuarios residenciales sin subsidios serán:

Categoría R1 (la más baja): $3824 en CABA y $4416 en el conurbano.

Categoría R4 (consumo más alto): hasta $91.000 en CABA.

Para el resto del país, la resolución establece los mismos criterios tarifarios, pero no se detallan los montos específicos por provincia o distribuidora, por lo que el valor exacto dependerá de cada compañía y región.