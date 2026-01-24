Cómo pedir el subsidio a la luz y al gas:

Subsidio a la luz y al gas. Foto: Ente Regulador Salta

Desde el 1° de enero de 2026, el sistema Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) es el elegido por el Gobierno para que los ciudadanos puedan acceder a subsidios en los servicios de electricidad y gas en sus hogares. De este modo, el Ejecutivo logró unificar criterios de asistencia para la energía eléctrica, el gas natural, el gas propano por redes y las garrafas de 10 kilos.

Teniendo en cuenta que el esquema establece que solo puedan recibir el beneficio los hogares que cumplan con determinados requisitos socioeconómicos y patrimoniales, cabe repasar todos los aspectos del beneficio que reduce el pago de servicios y bienes esenciales.

Boletas de luz y gas. Foto: X/Grok.

Para acceder a la asistencia estatal, se debe realizar un trámite gratuito, de forma digital, a través de una plataforma web oficial habilitada por el Ministerio de Economía. Quienes ya están inscriptos en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tienen que volver a hacer el trámite.

Por su parte, los beneficiarios del ex Programa Hogar, como así también quienes viven en una de estas localidades y recibían la Tarifa Social de Gas, tendrán que inscribirse para recibir el subsidio en el nuevo esquema.

Quiénes pueden acceder al subsidio de luz y gas en Argentina

Para acceder a los subsidios focalizados, los hogares, considerando en conjunto a todos los integrantes, deberán cumplir las siguientes condiciones:

Ingresos netos menores a 3 (tres) Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 según INDEC.

Serán incluidos dentro de este segmento los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan:

Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.

Un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur .

Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Qué se necesita para solicitar el subsidio a la luz y el gas

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en la factura de energía eléctrica y gas por red.

El último ejemplar del DNI vigente.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico personal que se utilice con frecuencia.

El paso a paso para formar parte del sistema Subsidios Energéticos Focalizados