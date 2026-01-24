Cómo pedir el subsidio a la luz y al gas: quiénes deben inscribirse y qué datos se solicitan
El trámite se realiza en una plataforma digital única desde que el Gobierno lo centralizó. El paso a paso para solicitar la ayuda económica.
Desde el 1° de enero de 2026, el sistema Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) es el elegido por el Gobierno para que los ciudadanos puedan acceder a subsidios en los servicios de electricidad y gas en sus hogares. De este modo, el Ejecutivo logró unificar criterios de asistencia para la energía eléctrica, el gas natural, el gas propano por redes y las garrafas de 10 kilos.
Teniendo en cuenta que el esquema establece que solo puedan recibir el beneficio los hogares que cumplan con determinados requisitos socioeconómicos y patrimoniales, cabe repasar todos los aspectos del beneficio que reduce el pago de servicios y bienes esenciales.
Para acceder a la asistencia estatal, se debe realizar un trámite gratuito, de forma digital, a través de una plataforma web oficial habilitada por el Ministerio de Economía. Quienes ya están inscriptos en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tienen que volver a hacer el trámite.
Por su parte, los beneficiarios del ex Programa Hogar, como así también quienes viven en una de estas localidades y recibían la Tarifa Social de Gas, tendrán que inscribirse para recibir el subsidio en el nuevo esquema.
Quiénes pueden acceder al subsidio de luz y gas en Argentina
Para acceder a los subsidios focalizados, los hogares, considerando en conjunto a todos los integrantes, deberán cumplir las siguientes condiciones:
- Ingresos netos menores a 3 (tres) Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 según INDEC.
Serán incluidos dentro de este segmento los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan:
- Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.
- Un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
- Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Qué se necesita para solicitar el subsidio a la luz y el gas
- El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en la factura de energía eléctrica y gas por red.
- El último ejemplar del DNI vigente.
- El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.
- Una dirección de correo electrónico personal que se utilice con frecuencia.
El paso a paso para formar parte del sistema Subsidios Energéticos Focalizados
- Ingresar al trámite y completar el formulario para registrarse en el Registro para los Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).
- Seguir los pasos indicados en el formulario con atención. Asegurarse de revisar todos los datos ingresados. Este documento tiene carácter de Declaración Jurada.
- Al final, se obtendrá el código de confirmación de la solicitud que se debe descargar como archivo PDF y guardar como constancia. Ese código es importante para conocer el estado del trámite desde la aplicación o desde la web MiArgentina.