La economía se ve afectada por lo que pasa en Medio Oriente. Foto: REUTERS

A 12 días del comienzo de los bombardeos en Medio Oriente por parte de Estados Unidos junto a Israel y contra Irán, el efecto devastador de la guerra ya se hizo sentir en los mercados mundiales, complejizando fuertemente la situación actual y haciendo que el conflicto traspase las fronteras de lo político y humanitario.

Ya en la jornada del lunes pasado se sintieron los primeros efectos fuertes de los combates en Oriente Próximo, cuando las bolsas de valores principales del planeta abrieron a la baja y se mantuvieron así. El otro efecto durísimo fue la suba del precio del barril de petróleo, que superó los 115 dólares, algo que no sucedía desde abril del 2022.

Pese a que en esa misma jornada del lunes el barril de petróleo bajó a los 95 dólares cerca de su cierre, si se tiene en cuenta el valor previo al ataque del 28 de febrero, es decir, el precio del 27 de febrero, giraba en torno a los 70 dólares el barril.

Por supuesto, la consecuencia de todo esto es que aumenten los combustibles en diferentes países, por la escasez de petróleo. Si se suma el accionar de la Guardia Revolucionaria de Irán respecto del bloqueo del estrecho de Ormuz, la situación se vuelve mucho más intensa en cuanto a las repercusiones económicas, debido a que por esta zona marítima se comercializa cerca del 20% del crudo y gas natural licuado mundial.

Otras consecuencias económicas (además de la suba del petróleo) del conflicto en Medio Oriente

Alimentos en riesgo por la guerra en Medio Oriente

La producción alimentaria es uno de los efectos que ocasiona la falta de dotación de petróleo en todo el mundo, debido a las dificultades que sufre el transporte de mercaderías.

La escasez de alimentos es una de las consecuencias de la guerra. Foto: EFE.

Además, algunos de los países involucrados directa o indirectamente en los sucesos bélicos de Medio Oriente, como Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, son importantes exportadores mundiales de fertilizantes nitrogenados, un producto que se genera a partir del gas natural y se utiliza en cultivos que producen casi la mitad de los alimentos disponibles en el planeta.

Distribución global de medicamentos en riesgo

Otro de los factores sumamente importantes que se ve afectado en esta guerra es el del suministro de medicamentos y productos farmacéuticos.

Esto se emparenta con los ataques que sufrió Dubái, que es uno de los centros logísticos en el sector farmacéutico mundial.

La falta de distribución de medicamentos es una de las consecuencias de la guerra en Medio Oriente. Foto: Unsplash.

En ese sentido, Dubái alberga el aeropuerto internacional de mayor tráfico del mundo. Por ejemplo, en 2025, pasaron por allí 95 millones de pasajeros.

Otro dato para destacar es que en el año 2020 transitó a través de este aeropuerto cerca del 50% de los productos farmacéuticos y de salud de Dubái.