Sube el pasaje de Aerolíneas Argentinas Foto: Foto generada con IA

La escalada global del precio del petróleo empieza a sentirse con fuerza en el bolsillo de los viajeros argentinos. Aerolíneas Argentinas anunció la implementación de un cargo extra temporal en todos sus vuelos, tanto de cabotaje como internacionales, para compensar el fuerte incremento del combustible aeronáutico. La medida replica lo que ya están haciendo aerolíneas de distintos continentes frente a un mercado energético que no da tregua.

¿Por qué Aerolíneas aplica un recargo ahora?

Según comunicó la empresa, el ajuste responde a los movimientos recientes en el precio del barril de crudo, que impactaron de lleno en el valor del Jet Fuel, el principal insumo de las aerolíneas. El salto en el precio internacional del petróleo se vincula, en gran parte, con la tensión geopolítica en Medio Oriente y los riesgos para el tránsito energético mundial.

El dato clave:

El combustible representa entre el 30% y 40% de los costos operativos de una aerolínea.

Con un insumo tan determinante, cualquier variación en el precio global se traslada casi de inmediato a la estructura tarifaria de las compañías.

¿Cuánto aumentarán los pasajes?

Aerolíneas Argentinas aplicará un recargo por tramo que dependerá del tipo de vuelo:

Vuelos de cabotaje: $7.500 adicionales.

Vuelos regionales e internacionales: entre USD 10 y USD 50 según destino.

Se trata de una medida temporal, aunque la duración dependerá de la evolución del mercado energético, un factor que la aerolínea afirma estar monitoreando de manera constante.

Aerolíneas Argentinas. Foto: Aerolíneas Argentinas

Un fenómeno global: no es sólo Aerolíneas

El recargo por combustible no es exclusivo de Argentina. Compañías como Qantas, Air India, Cathay Pacific, Vietnam Airlines, Air New Zealand y SAS ya anunciaron aumentos o ajustes temporales en sus tarifas por el mismo motivo: el encarecimiento del Jet Fuel.

En algunos casos, esos recargos en rutas internacionales llegan a superar los USD 125 o incluso USD 200, dependiendo del país y del tramo.

El mercado aerocomercial global enfrenta además otros costos extras derivados del conflicto internacional: seguros más caros, desvíos de rutas y mayores tiempos de vuelo, factores que también elevan los costos operativos.

¿Qué impacto tendrá en los pasajeros?

Aunque el recargo busca “proteger la estructura de costos”, Aerolíneas asegura que intenta minimizar el impacto en los usuarios. Sin embargo, la realidad es que el costo final del pasaje seguirá dependiendo de varios factores:

oferta y demanda,

estacionalidad,

competencia entre aerolíneas,

tasas aeroportuarias,

financiamiento de flota.

petroleo

Los especialistas advierten que, si la volatilidad del petróleo se mantiene, más ajustes podrían darse en el corto plazo —en Argentina y en el resto del mundo— tal como ya sucede con aerolíneas de Asia, Europa y Oceanía.

¿Conviene comprar ahora o esperar?

Con un mercado energético inestable y recargos que ya se aplican en todo el mundo, muchos analistas recomiendan asegurar tarifas cuanto antes, especialmente para viajes internacionales, donde la variación del Jet Fuel tiene un impacto mayor. Si el conflicto global persiste, las aerolíneas podrían sumar nuevos ajustes para mantener sus operaciones.