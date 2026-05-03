Israel adquiere nuevos aviones caza. Foto: MoD/Crown copyright (year)

El Gobierno de Israel continúa con su fortalecimiento en cuanto a su capacidad militar, y aprobó la compra de un cuarto escuadrón de cazas F-35 Lightning II y un segundo escuadrón de F-15IA.

Esta operación involucra a las compañías Lockheed Martin y Boeing, y está valuada en decenas de miles de millones de séqueles. Esta decisión, tomada por el Comité Ministerial de Adquisiciones, es parte de un plan estratégico más amplio para reforzar la Fuerza Aérea israelí en los próximos años.

Avión F-15IA. Foto: Wikipedia

Según el propio Ministerio de Defensa israelí, el acuerdo no solo incluye la compra de las aeronaves, sino también su integración completa, es decir, el mantenimiento, la provisión de repuestos y el apoyo logístico.

Israel busca mantener la superioridad aérea

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, destacó que la incorporación de estas aeronaves le permitirá a su país mantener la superioridad aérea: “Nuestros pilotos pueden alcanzar cualquier punto del espacio aéreo iraní y están preparados para hacerlo si fuera necesario”.

Estas declaraciones reflejan la creciente tensión que hay en Medio Oriente y la importancia que Israel le da a sus capacidades de disuasión.

La compra se enmarca dentro de un ambicioso “plan de fortalecimiento” aprobado por el Ejecutivo, que contempla una inversión de unos 350.000 millones de séqueles -cerca de 100.000 millones de dólares- para la próxima década. El objetivo es modernizar las capacidades militares y avanzar hacia una mayor autonomía en materia de defensa.

También Netanyahu destacó la intención de reducir la dependencia de aliados internacionales. “Trabajamos por la independencia armamentística”, señaló, y anticipó el desarrollo de aeronaves innovadoras que podrían transformar el escenario militar en el futuro.

Otro punto clave es la respuesta ante nuevas amenazas, en particular frente al marcado mayor uso de drones en los conflictos bélicos recientes. El primer ministro confirmó la creación de un proyecto especial destinado a contrarrestar estos sistemas, que han generado dificultades para las Fuerzas de Defensa de Israel en enfrentamientos con Hezbollah en la frontera norte y el sur del Líbano.

Con estas medidas, Israel busca consolidar su ventaja tecnológica y operativa en una región marcada por la inestabilidad y los desafíos de seguridad en constante evolución.