Alerta viajeros: una aerolínea reconocida prohíbe llevar un elemento clave en las valijas

Una empresa actualizó su reglamento de seguridad e informó que el alcohol en gel ya no podrá ser transportado en las valijas que se despachan.

A la hora de realizar un viaje en avión, es importante tener en claro los elementos que están prohibidos llevar dentro de las valijas. Recientemente, Aerolíneas Argentinas informó un nuevo elemento de higiene que no podrá ser despachado.

En el listado figura el alcohol en gel que, si bien es apto para transportar en el equipaje o bolso de mano, el equipaje que va en la cabina con el pasajero, no podrá ser trasladado en las valijas que se facturan o despachan.

Por qué el alcohol en gel no puede ser transportado en el equipaje

Esta disposición tiene que ver con las normas de seguridad que establecen las empresas aéreas, que son estrictas y deben ser cumplidas por todos los pasajeros.

Si en la revisión del equipaje se encuentra un envase de alcohol en gel, los efectivos policiales pueden ordenar la apertura de la valija y el retiro del producto. Aunque sí se podrá llevar en el bolso de mano.

“Alcohol en gel de línea comercial. No permitido alcohol de fabricación casera bajo ningún régimen”, informaron desde la aerolínea sobre el tipo de alcohol que sí está permitido.

Cuáles son los artículos permitidos y cuáles no

Según la normativa de Aerolíneas Argentinas, se pueden llevar en el avión los siguientes productos de higiene:

Equipaje de mano

Alcohol en aerosol sanitizante.

Alcohol en Gel.

Artículos de toilette personal incluyendo aerosoles (cada envase individual no puede superar los 0,5 Kg ó 0,5 L y la totalidad de los artículos no puede superar 2kg o 2Lts).

Botiquín de primeros auxilios - termómetros.

Marcapaso cardíaco.

Rizadores para el cabello.

Vacunas, medicamentos o insulina refrigerados por Hielo Seco.

Repelente para insectos - Protector solar.

Dispositivos médicos portátiles que operan con pilas o baterías de litio.

Quitaesmalte y esmalte para uñas.

Equipaje facturado