Túpolev Tu-95: el estratégico avión de la Guerra Fría que desafía el paso del tiempo. Foto: Wikipedia

La historia del avión Tupolev Tu-95 se remonta a comienzos de la década de 1950, en la Unión Soviética, y su primer vuelo tuvo lugar en noviembre de 1952, en un contexto en el que la aviación militar avanzaba con rapidez hacia la adopción de motores a reacción.

Sin embargo, el equipo encabezado por el ingeniero ruso Andréi Túpolev optó por desarrollar un sistema turbohélice de gran potencia, una decisión técnica que le permitió alcanzar velocidades y autonomías destacadas para su época.

El modelo Túpolev Tu-95, apodado “Bear”, es considerado uno de los aviones más ruidosos del mundo. Foto: Wikipedia

Según un informe de la ‘BBC’, el modelo apodado “Bear”, es considerado uno de los aviones más ruidosos del mundo debido a que las puntas de sus hélices pueden superar la velocidad del sonido, generando un estruendo detectable incluso bajo el agua.

Diseñado originalmente para misiones estratégicas de largo alcance durante el período de tensiones geopolíticas de la Guerra Fría, el aparato demostró una notable capacidad de adaptación y fue utilizado también para tareas de vigilancia marítima, transporte y pruebas aeroespaciales.

Las principales características del avión Tupolev Tu-95

Los especialistas destacan su prolongada vida operativa como uno de sus rasgos más llamativos. El Tu-95 fue modernizado de forma periódica con nuevos radares, sistemas de navegación y mejoras en los motores, lo que permitió extender su servicio activo.

Algunas variantes actuales, como el Tu-95MS, podrían continuar operativas hasta alrededor de 2040, una longevidad poco habitual en aeronaves militares.

Los especialistas destacan la prolongada vida operativa del Túpolev Tu-95 como uno de sus rasgos más llamativos. Foto: Wikipedia

En términos de diseño, el avión presenta alas en flecha y cuatro motores que accionan un total de ocho hélices contrarrotativas, es decir, pares de palas que giran en sentidos opuestos para maximizar la eficiencia.

A más de siete décadas de su primer vuelo, el Tu-95 sigue realizando patrullajes de largo alcance y mantiene presencia en operaciones estratégicas. Su continuidad suele citarse como ejemplo de cómo un diseño robusto y actualizable puede mantenerse vigente durante generaciones en un sector caracterizado por la rápida evolución tecnológica.

Datos del histórico avión Tupolev Tu-95