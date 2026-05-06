Paro de colectivos. Foto: NA.

Un grupo de líneas de colectivos que operan en la Zona Norte del conurbano bonaerense inició un paro por tiempo indeterminado, lo que afecta el servicio en el partido de San Isidro y alrededores. La medida alcanza a las líneas 707, 333, 407, 437 y 700, generando complicaciones para miles de usuarios que dependen a diario de estos recorridos.

Según informaron algunos choferes, la protesta se debe a una deuda salarial: aseguran que llevan al menos dos meses sin percibir sus haberes. La falta de pago habría derivado en la decisión de interrumpir completamente el servicio hasta obtener una respuesta concreta por parte de la empresa.

El paro se mantiene sin una fecha definida de finalización, lo que incrementa la incertidumbre entre los pasajeros habituales, especialmente en horarios pico, donde estas líneas cumplen un rol clave en la conexión entre distintos puntos de la Zona Norte.

Por el momento, no hubo un comunicado oficial de la empresa responsable del servicio ni de las autoridades de transporte. Se espera que en las próximas horas pueda haber avances en las negociaciones que permitan destrabar el conflicto y restablecer la circulación normal de los colectivos.

Línea 707. Foto: redes sociales.

Aumentó el transporte público: cuánto costará viajar en colectivo en el AMBA

Desde el viernes 1° de mayo, trasladarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es más caro. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicó una suba del 5,4% en las tarifas de colectivos, subte y peajes, en línea con el esquema de actualización mensual atado a la inflación.

El ajuste se calculó en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC —correspondiente a marzo— más un 2% adicional. Esta fórmula seguirá vigente durante todo 2026, con el objetivo de recomponer el atraso tarifario y reducir el peso de los subsidios estatales.

Cuánto cuesta viajar en colectivo y subte desde mayo

Con el incremento ya en vigencia, el boleto mínimo de colectivo en la Ciudad pasó de $715,24 a $753,74 para quienes tienen la tarjeta SUBE registrada. Las tarifas según la distancia quedaron establecidas de la siguiente manera:

3 a 6 km : $837,52

6 a 12 km : $902,04

12 a 27 km: $966,61

En el caso del subte, el pasaje aumentó de $1414 a $1490. Quienes no cuentan con SUBE nominalizada deben pagar $2369,10 por viaje.

En la provincia de Buenos Aires, el mismo incremento del 5,4% comenzó a regir desde el lunes 4 de mayo. Allí, el boleto mínimo asciende a $918,35, con subas escalonadas según el recorrido, y alcanza a las líneas numeradas a partir del 200.