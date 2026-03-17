Asignación por Hijo con Discapacidad de la ANSES:

Asignación por Hijo con Discapacidad de la ANSES Foto: Freepik

La Asignación por Hijo con Discapacidad que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es una ayuda económica destinada a familias que tienen a cargo a una persona con discapacidad.

A diferencia de la asignación por hijo común, esta prestación no tiene límite de edad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa vigente.

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $432.461 mensuales en marzo de 2026. Foto: Freepik.

El monto del beneficio se actualiza periódicamente mediante la fórmula de movilidad que aplica la ANSES. Con el aumento aplicado en marzo de 2026, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $432.461 mensuales.

Además, a diferencia de la AUH tradicional, en este caso el monto suele abonarse completo, sin la retención del 20% que luego se recupera con la presentación de la libreta anual.

¿Quiénes pueden cobrar la Asignación por Hijo con Discapacidad?

La prestación está destinada a madres, padres o tutores legales que tengan a cargo una persona con discapacidad y cumplan con los requisitos establecidos por la ANSES. Entre las condiciones principales se encuentran:

Ser argentino o tener residencia legal en el país.

Tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en la ANSES.

Contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Tener la autorización para el cobro de asignaciones por hijo con discapacidad emitida por la ANSES.

En el caso de la asignación familiar del sistema SUAF, también se tienen en cuenta los ingresos del grupo familiar, ya que existen topes para acceder al beneficio.

La normativa contempla condiciones más flexibles y permite cobrar la asignación aun cuando la persona sea mayor de 18 años. Foto: Freepik

Sin embargo, cuando se trata de hijos con discapacidad, la normativa contempla condiciones más flexibles y permite cobrar la asignación aun cuando la persona sea mayor de 18 años, algo que no ocurre con la asignación común.

¿Cuánto se cobra en marzo de 2026?

Los montos se actualizan periódicamente con la fórmula de movilidad que aplica la ANSES a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Desde marzo, los valores aproximados son:

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad : $432.461 mensuales.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF): hasta $216.240 para el primer rango de ingresos.

En el caso del SUAF, el monto puede variar según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la zona de residencia del beneficiario.

La documentación necesaria para acceder a la Asignación por Hijo con Discapacidad

Para acceder al beneficio, la ANSES solicita presentar documentación que acredite la identidad del titular y la condición de discapacidad del hijo o hija:

DNI del titular y del hijo o hija.

Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Partida de nacimiento o documentación que acredite el vínculo.

Datos del grupo familiar actualizados en ANSES.

Formulario de autorización para el cobro de asignaciones por hijo con discapacidad.

Los montos se actualizan periódicamente con la fórmula de movilidad que aplica la ANSES a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Foto: Foto generada con IA

En algunos casos, el organismo también puede pedir certificados médicos u otra documentación adicional.

¿Cómo tramitar la Asignación por Hijo con Discapacidad?

Verificar los datos personales y del grupo familiar en la plataforma Mi ANSES. Obtener o actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) si aún no se cuenta con él. Solicitar la autorización para el cobro de asignaciones por hijo con discapacidad ante ANSES. Presentar la documentación en una oficina del organismo o a través de los canales digitales habilitados. Esperar la evaluación del trámite y la aprobación del beneficio.

Una vez aprobado, el pago se acredita mensualmente en la cuenta registrada por el titular. Para evitar demoras, el organismo recomienda mantener actualizados los datos personales y familiares en Mi ANSES, ya que cualquier inconsistencia puede retrasar el otorgamiento del beneficio.