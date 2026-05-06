Lluvia y viento en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su pronóstico que este miércoles 6 de mayo se instaló en Buenos Aires y gran parte de la Argentina un frente con fuertes lluvias y ráfagas de vientos. Según el ente, la jornada inició con chaparrones, que darán paso a tormentas con actividad eléctrica, así como también un alto nivel de humedad.

A qué hora se esperan las lluvias más fuertes en Buenos Aires

De acuerdo a la información brindada por el SMN, las fuertes precipitaciones avanzaron en la provincia de Buenos Aires desde las primeras horas de la mañana, aunque su punto más fuerte se dará hacia la tarde y la noche.

En ese contexto, el ente meteorológico recomendó mantenerse al tanto de las novedades y a su sistema de alerta temprana que publica a través de sus canales de comunicación.

Medio país bajo alerta por lluvia

Según informó el organismo climático, se espera que la situación meteorológica para este miércoles sea complicada.

De hecho, el SMN emitió alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas y viento sobre la mitad del país.

Mapa de alerta por lluvias. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Entre las provincias afectadas se encuentran Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Córdoba, La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad

Jueves 7 de mayo: temperatura mínima de 16 °C y máxima de 20 °C. Lloverá durante todo el día. También se esperan ráfagas de hasta 59 km/h.

Viernes 8 de mayo: 8 °C de mínima y 14 °C de máxima. Ráfagas de hasta 59 km/h y 40% de probabilidad de lluvias todo el día.

Sábado 9 de mayo: 9 °C de mínima y 14 °C de máxima con vientos fuertes y grandes chances de lluvias.

Domingo 10 de mayo: mínima de 7 °C y máxima de 16 °C. Cielo despejado y sin lluvias ni vientos fuertes.

Recomendaciones del SMN por tormentas