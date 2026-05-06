Medio país bajo alerta por tormentas: a qué hora llegarán las lluvias fuertes, según el Servicio Meteorológico
El SMN informó que una amplia zona de la Argentina se encuentra afectada por abundantes precipitaciones y vientos fuertes. Cómo sigue el clima de cara al fin de semana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su pronóstico que este miércoles 6 de mayo se instaló en Buenos Aires y gran parte de la Argentina un frente con fuertes lluvias y ráfagas de vientos. Según el ente, la jornada inició con chaparrones, que darán paso a tormentas con actividad eléctrica, así como también un alto nivel de humedad.
A qué hora se esperan las lluvias más fuertes en Buenos Aires
De acuerdo a la información brindada por el SMN, las fuertes precipitaciones avanzaron en la provincia de Buenos Aires desde las primeras horas de la mañana, aunque su punto más fuerte se dará hacia la tarde y la noche.
En ese contexto, el ente meteorológico recomendó mantenerse al tanto de las novedades y a su sistema de alerta temprana que publica a través de sus canales de comunicación.
Medio país bajo alerta por lluvia
Según informó el organismo climático, se espera que la situación meteorológica para este miércoles sea complicada.
De hecho, el SMN emitió alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas y viento sobre la mitad del país.
Entre las provincias afectadas se encuentran Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Córdoba, La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta.
Cómo seguirá el clima en la Ciudad
- Jueves 7 de mayo: temperatura mínima de 16 °C y máxima de 20 °C. Lloverá durante todo el día. También se esperan ráfagas de hasta 59 km/h.
- Viernes 8 de mayo: 8 °C de mínima y 14 °C de máxima. Ráfagas de hasta 59 km/h y 40% de probabilidad de lluvias todo el día.
- Sábado 9 de mayo: 9 °C de mínima y 14 °C de máxima con vientos fuertes y grandes chances de lluvias.
- Domingo 10 de mayo: mínima de 7 °C y máxima de 16 °C. Cielo despejado y sin lluvias ni vientos fuertes.
Recomendaciones del SMN por tormentas
- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
- Salí solo si es necesario.
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna.
- Cargá los celulares con anticipación.
- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.