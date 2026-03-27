Una mujer se tiró de un Uber con su bebé tras sentirse intoxicada. Foto: Captura

Lo que parecía ser un viaje de rutina para una mujer y su bebé por las calles de Mar del Plata se convirtió en una pesadilla. A plena luz del día, la creadora de contenido Jaqueline Salas vivió un momento de terror: debió tirarse de un auto tras percibir síntomas de intoxicación por contacto o inhalación. Tras el caso, renació el miedo por el uso de la “droga pastelito”.

“El 24 de marzo a las 16.30 me tomé un Uber con mi bebé de un año. El recorrido era el mismo de siempre, me tomo un auto desde hace años y nunca me pasó nada”, comienza el relato de la joven, quien explicó que el viaje era hacia la casa de su madre para retirar un pedido.

“Me subo, cierro la puerta y (el chofer) agarra Rivadavia derecho. A los dos minutos me empecé a sentir mal: se me durmieron las manos, los pies, las piernas y me empezó a doler la garganta”, contó.

Una mujer se tiró de un Uber con su bebé tras sentirse intoxicada. Foto: Captura

Durante su relato, la mujer recordó un movimiento extraño del conductor antes de comenzar a sentirse mal: “No sé si fue algo que toqué o si tiró algo, porque vi que hizo un movimiento como si se agachara. No sé qué me pasó”, describió.

“No le iba a decir que me sentía mal, porque no sé si va a acelerar. Aproveché que estaba llegando a la avenida y como bajó la velocidad, abrí la puerta, agarré a Ezi (su hijo) de la cabeza y me tiré”, cuenta Jaqueline en el video publicado en su cuenta de TikTok @jackiesalasok.

Tras arrojarse del auto, la joven corrió hasta la esquina de Rivadavia y Francia, donde fue asistida por vecinos. En tanto, afirmó que el conductor del Uber no se detuvo en ningún momento, remarcando la actitud sospechosa.

En medio de su estado delicado, la joven logró avisarle a su madre y a su novio. Este último acudió al momento ya que se encontraba cerca. La Policía y Prefectura Naval se acercaron al lugar para dar asistencia y tomar las primeras declaraciones. En tanto, la joven denuncia que “la ambulancia nunca llegó porque era un día feriado”.

El relato de la mujer. Video: TikTok @jackiesalasok

Tras el traumatizante suceso, Jaqueline trató de buscar una explicación. “Me pregunté si estaba teniendo un infarto, un ataque de pánico o de ansiedad. He sufrido ansiedad antes y no se siente como lo que me pasó en ese momento. Mi bebé y yo salimos totalmente pálidos, amarillos, y con parte de la cara roja. Él estaba muy asustado. Le di agua porque no podía saber si sentía el cuerpo adormecido como yo”, contó.

“Ya no sé qué es seguro. No me quiero subir ni a un taxi, remis, Uber ni a nada. No sé si fue una sustancia en el aire o algo que toqué, pero lo que es seguro es que el hombre cerró el viaje apenas me tiré del auto y se fue”, concluyó.

Qué es y cómo funciona la Burundanga, la droga para “dormir” personas

Luego del testimonio de la joven, renació el temor por el uso de “Burundanga” o “droga pastelito”, sustancias de uso delictivo que se administran de manera ilegal y en muchos casos sin que las personas se den cuenta, con el objetivo de intoxicar y vulnerar físicamente.

En muchos casos, la burundanga o escopolamina es administrada en bebidas dentro de fiestas, aunque también se da en muestras de perfume, dulces, o en ambientes cerrados, como autos o locutorios.

El objetivo es “dormir” a esas personas para posteriormente ”llevar a cabo ilícitos, robos y cometer abuso sexual”, según explica la Asociación Toxicológica Argentina.

Qué es la escopolamina y qué provoca en el cuerpo

Según explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la escopolamina es un medicamento utilizado para controlar y tratar las náuseas y los vómitos posoperatorios.

Esta sustancia se deriva de las plantas de Datura stramonium (Jimsonweed), Scopolia carniolica y Hyoscyamus niger (beleño). Su función da como resultado la relajación del músculo liso y la reducción de la secreción de las glándulas.

Normalmente, suele administrarse a través de parches en casos como nauseas de quimioterapia para pacientes con cáncer, depresión, terapias para dejar de fumar o espasmos gastrointestinales.

Desafortunadamente, la escopolamina es muy fuerte, y su uso como droga a través de la llamada burundanga, puede ser mortal.