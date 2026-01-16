Stickers de la VTV. Foto: NA

Este viernes 16 de enero entra en vigencia el nuevo cuadro tarifario de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), un trámite elemental para circular en vehículo por Buenos Aires. Este control obligatorio tuvo un aumento del 21,8%, por lo que ya se conocen los nuevos montos.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires había informado del aumento en los últimos días del 2025, aunque finalmente este viernes se empezó a cobrar más por este trámite.

Cuánto costará la VTV a partir de 2026 en Buenos Aires

La medida ya fue publicada en el Boletín Oficial. La tarifa básica pasa de $79.600 a $97.000 para vehículos de hasta 2.500 kilos. Por eso, este aumento significa un fuerte incremento para quienes tengan el trámite pendiente.

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires. Foto: X @VTV_PBA

Por su parte, el nuevo esquema establece que las motos deben abonar $38.800, mientras que los vehículos de más de 2.500 kilos pagan $174.604. Para los remolques, semirremolque y acoplados de hasta 2.500 kilos, el nuevo costo es de $58.201 y para los que superen ese peso, $87.302.

La tarifa básica se define como el 7% el salario básico del operario categoría 1, según el convenio vigente entre las concesionarias agrupadas en CAVEA y el sindicato SMATA.

Requisitos para realizar el trámite de la VTV

DNI vigente.

Licencia de conducir vigente.

Seguro del vehículo vigente.

Constancia de pago correspondiente a la reserva del turno.

En caso de tener vehículo: cédula verde o azul (en caso de presentarse un tercero).

Título de propiedad del vehículo.

Si es un motovehículo: cédula verde y/o rosa (en caso de presentarse un tercero).

Correo electrónico válido. Se recibirá un mail con el código de reserva y otro para descargar la boleta.

Requisitos obligatorios al momento de presentarse al turno

Matafuegos.

Balizas.

Botiquín de emergencias dentro del habitáculo.

Cinturones de seguridad del vehículo abrochados.

¿Para qué sirve la VTV?

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) permite comprobar que un vehículo cumpla con las normas de seguridad vial y emisiones contaminantes, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes y minimizar el impacto ambiental. Durante el control se evalúan los siguientes aspectos:

Frenos

Luces y sistema de señalización

Dirección y suspensión

Neumáticos

Cinturones de seguridad

Chasis y carrocería

Emisión de gases y niveles de ruido

En Argentina la VTV es obligatoria y se exige para circular. La frecuencia depende del tipo de vehículo, antigüedad y la jurisdicción.

¿Qué pasa si no tengo la VTV al día? Foto: Gobierno de la Provincia

¿Qué pasa si no tengo la VTV?

Circular sin VTV vigente puede implicar multas muy costosas, retención del vehículo y de la licencia y problemas con el seguro en caso de accidente.

Con este nuevo aumento, realizar la VTV implicará un mayor gasto para los conductores bonaerenses. Por eso, se recomienda verificar fechas de vencimiento, solicitar turno con anticipación y cumplir con el trámite en tiempo y forma, ya que circular sin la verificación vigente puede derivar en multas y sanciones.