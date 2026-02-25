Autos, motos y UTV en las playas de la Costa Atlántica. Foto: Gentileza Infobae (Pablo Kauffer)

La temporada de verano volvió a encender las alarmas en Villa Gesell luego de un nuevo siniestro protagonizado por un menor que conducía un cuatriciclo en la zona de médanos. El episodio ocurrió en medio de un contexto marcado por una serie de accidentes reiterados, muchos de ellos vinculados a maniobras temerarias y al uso de vehículos de gran potencia en áreas recreativas. De acuerdo con la información difundida por C5N, el menor circulaba a bordo de una Yamaha Raptor 700 cuando impactó contra una Dodge Ram, en un choque que quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Este caso generó una fuerte reacción entre quienes se encontraban en el lugar. En las imágenes se escucha a los presentes pedir desesperadamente una ambulancia, mientras asistían al menor que quedó tendido sobre la arena. Según la misma fuente, el adolescente participaba de presuntas “picadas” al momento del choque, un comportamiento que se ha vuelto tristemente frecuente en la zona.

Sigue el descontrol en Pinamar y Villa Gesell con picadas de motos y camionetas. Video: Instagram @lomas.360

Un problema que se repite cada temporada

Este nuevo accidente se suma a una larga lista de hechos similares registrados en la Costa Atlántica durante el verano. En semanas recientes, distintas localidades reportaron colisiones, vuelcos y conductas imprudentes vinculadas al uso de cuatriciclos, motos y UTV. El caso más recordado es el de Bastián Jerez, el niño herido de gravedad en Pinamar tras la colisión entre un UTV y una camioneta, lo que abrió un intenso debate sobre controles, responsabilidad adulta y la falta de regulación en zonas de médanos.

Las autoridades vienen advirtiendo que muchos de estos accidentes ocurren fuera de las áreas habilitadas, donde no existen medidas de seguridad ni supervisión. En paralelo, los operativos de control durante eventos como el Enduro del Verano también han revelado conductas peligrosas, como vehículos que circulan a alta velocidad entre motociclistas y turistas. En uno de esos casos, un conductor fue detenido luego de invadir una concentración de motos con una camioneta, realizando maniobras bruscas en un entorno altamente concurrido.

Villa Gesell Foto: captura

Médanos: un atractivo turístico que se vuelve riesgoso

Aunque los médanos representan uno de los principales atractivos de la zona, también se han convertido en escenario de numerosos hechos de gravedad. Las autoridades sanitarias y de seguridad vienen insistiendo en la necesidad de reforzar los controles y promover el uso responsable de vehículos recreativos. Los especialistas advierten que el terreno irregular, sumado a la falta de experiencia de algunos conductores —especialmente menores—, aumenta significativamente el riesgo de colisiones con otros rodados o con vehículos de gran porte.

Este escenario se agravó en los últimos meses, donde varios accidentes terminaron con personas internadas en estado crítico. Casos previos, como el vuelco de un cuatriciclo en el camping Pucará que dejó a un joven en grave estado, muestran que se trata de un fenómeno extendido en la región y no de un hecho aislado.

Investigación en curso y pedidos de mayor control

Mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del choque, personal de emergencia intervino rápidamente para asistir al menor involucrado. Las fuerzas de seguridad locales, por su parte, reiteraron la importancia de respetar las zonas habilitadas y las medidas de seguridad, especialmente en un verano donde los siniestros vinculados a vehículos off-road han aumentado de manera preocupante.