Nuevo requisito para tramitar la licencia de conducir.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) estableció un nuevo requisito obligatorio para quienes gestionen la licencia de conducir: a partir de ahora deberán declarar un domicilio electrónico, es decir, una dirección de email que tendrá carácter de declaración jurada. La medida fue oficializada mediante la Disposición 59/2026 y forma parte de una serie de cambios impulsados por el Gobierno para modernizar y digitalizar los procedimientos administrativos.

Según lo dispuesto, la dirección de correo electrónico informada al iniciar el trámite funcionará como domicilio electrónico válido a todos los efectos legales. De esta manera, las notificaciones vinculadas al estado de la licencia de conducir serán enviadas por esa vía. La normativa aclara que dichas comunicaciones tendrán validez una vez que el ciudadano acepte expresamente esta modalidad al momento de completar la gestión.

El nuevo requsito para conductores. Foto: X/Grok.

Licencia de conducir: qué se puede informar por email

En concreto, el email declarado servirá para informar sobre el avance del trámite, eventuales observaciones y también sobre antecedentes de tránsito relacionados con la circulación en la vía pública. Por ello, quienes gestionen o renueven su licencia deberán comprometerse a revisar periódicamente el correo informado, ya que las notificaciones enviadas allí se considerarán formalmente válidas.

Desde la ANSV justificaron la decisión al señalar que la digitalización de los procesos permite agilizar las gestiones, reducir costos y fortalecer la transparencia en las comunicaciones oficiales. Además, remarcaron que el uso del domicilio electrónico busca unificar criterios y garantizar que la información llegue de manera directa al interesado.

Para el otorgamiento de la licencia es necesario cumplir con este requisito.

La Disposición 59/2026 establece en su artículo 1° que la denuncia del domicilio electrónico será un requisito indispensable para la continuidad de cualquier trámite vinculado a las licencias de conducir. Sin ese dato, no se podrá avanzar en la gestión.

Asimismo, la norma aprueba dos anexos: uno incorpora en la web oficial una cláusula de aceptación de notificaciones electrónicas y el otro integra al Formulario Único de Trámite del sistema SINALIC una declaración jurada específica sobre el domicilio electrónico.