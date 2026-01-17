Luciano Benavides, campeón del Dakar 2026 en motos. Foto: REUTERS

Luciano Benavides cerró un Dakar histórico en Yanbu y se quedó con la edición 2026 en motos por solo dos segundos, la diferencia más corta jamás registrada.

El argentino aprovechó un error de navegación del líder de la general, Ricky Brabec, en el kilómetro 98 de la especial, para superarlo en el sprint final y asegurarse el título en un desenlace absolutamente inolvidable.

Un final de película para la historia

Todo apuntaba a que el título se encaminaba para el estadounidense hasta los últimos momentos de la etapa. Brabec, además de contar con 3:20 de ventaja sobre Benavides al inicio de la jornada decisiva, se estaba beneficiando de las bonificaciones por abrir pista en la especial Yanbu-Yanbu, de 105 kilómetros. El escenario era ideal para el piloto de Honda, que tenía a su alcance el que habría sido su tercer Dakar, hasta que, a falta de siete kilómetros, se produjo el giro inesperado que lo cambió todo.

El punto crítico llegó en el kilómetro 98. Allí, Ricky Brabec se equivocó en la navegación cuando marchaba con más de tres minutos y medio de renta en la general virtual. Tomó un rumbo erróneo y, aunque se dio cuenta del fallo, ya no hubo margen para corregirlo.

Allí, Luciano Benavides entendió que la hazaña con la que soñaba en la jornada previa era posible. El argentino apretó hasta el límite en los últimos kilómetros y completó una de las mayores proezas recientes del Rally Dakar. Cruzó la meta con la sensación de haber hecho lo imposible y, minutos después, se confirmó: campeón del Dakar 2026 por solo dos segundos, la menor diferencia en la historia de la prueba, que se disputa desde 1979.

Con este éxito, Luciano igualó el éxito de su hermano Kevin, quien también supo ganar el Dakar en motos.