Galletitas de avena y chocolate. Foto: Freepik

Para quienes buscan un snack saludable y fácil de realizar, las galletitas de avena y chocolate son la opción ideal para acompañar con el mate o café. Con pocos ingredientes y en menos de una hora, tenés una fuente llena de galletitas caseras y sanas listas para disfrutar.

Además, lo divertido de esta receta es que se mezcla el sabor del chocolate con los beneficios de la avena, lo que las convierte en una opción nutritiva y rica. La avena es una gran fuente de fibra y energía, mientras que el chocolate aporta un sabor irresistible.

Receta de las galletitas de avena y chocolate saludables

Ingredientes para realizar las galletitas de avena y chocolate

200 g de avena arrollada

100 g de chocolate amargo en trozos o chips.

100 g de harina integral

1 cucharadita de polvo de hornear

100 g de manteca o aceite de coco.

100 g de azúcar mascabo o miel

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso para preparar galletitas de avena y chocolate