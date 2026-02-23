Cómo hacer galletitas de avena y chocolate fitness, ideales para antes de un ir entrenar
Las galletitas caseras de avena son una opción ideal para quienes buscan disfrutar de un snack saludable durante el día.
Para quienes buscan un snack saludable y fácil de realizar, las galletitas de avena y chocolate son la opción ideal para acompañar con el mate o café. Con pocos ingredientes y en menos de una hora, tenés una fuente llena de galletitas caseras y sanas listas para disfrutar.
Además, lo divertido de esta receta es que se mezcla el sabor del chocolate con los beneficios de la avena, lo que las convierte en una opción nutritiva y rica. La avena es una gran fuente de fibra y energía, mientras que el chocolate aporta un sabor irresistible.
Receta de las galletitas de avena y chocolate saludables
Ingredientes para realizar las galletitas de avena y chocolate
- 200 g de avena arrollada
- 100 g de chocolate amargo en trozos o chips.
- 100 g de harina integral
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 100 g de manteca o aceite de coco.
- 100 g de azúcar mascabo o miel
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso para preparar galletitas de avena y chocolate
- En un recipiente se debe mezclar la manteca derretida con el azúcar hasta que quede todo integrado.
- Agregar el huevo y la esencia de vainilla, y mezclar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Incorporar la avena, la harina y el polvo de hornear. Mezclar hasta integrar todo y agregar los copos de chocolate.
- Formar bolitas con la masa y colocarlas en una placa para horno previamente enmantecada.
- Darle forma de galletita a cada bolita y mandarlas al horno a 180°C durante 10-12 minutos o hasta que estén doradas.
