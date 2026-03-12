"Browkie", una receta para los amantes de lo dulce. Foto: Instagram/life.sweet01

Si sos fan del brownie y de las cookies, esta receta es perfecta para vos. La pastelera Alejandra Contreras creó el “Browkie”, una preparación que combina lo mejor de ambos mundos: una base intensa de brownie con pedacitos de masa de cookies por encima. El resultado es un postre irresistible, con textura húmeda y mucho sabor a chocolate, ideal para acompañar con unos mates o un rico café con leche.

La propuesta, que compartió exclusivamente con Canal 26 y también publicó en su cuenta de Instagram/life.sweet01, se convirtió en una de esas recetas ideales para preparar en casa cuando querés algo dulce, fácil y diferente. Con pocos ingredientes y una preparación simple, esta fusión entre brownie y cookie logra un contraste perfecto entre lo cremoso y lo crocante.

Una receta para los fanáticos de lo dulce

Ingredientes para el brownie

100 gr manteca

100 gr chocolate para derretir semiamargo

2 huevos

170 gr azúcar

100 gr harina 0000

Sal gruesa

Ingredientes para las cookies

170 gr manteca

50 gr azúcar rubia

50 gr azúcar

1 huevo

150 gr harina 0000

Chips de chocolate blanco

1/2 cucharadita de bicarbonato

1/2 cucharadita de polvo para hornear

Paso a paso para el brownie:

Derretí el chocolate a baño maría y sobre el chocolate derretido tiras la manteca y esperas que se derrita. En un bowl aparte, mezcla el azúcar y los huevos hasta integrar. ¡OJO, no mezcles mucho! Una vez que está integras el azúcar agregar el chocolate con la manteca derretidos, integras y agregas la harina tamizada. Déjalo a un lado.

Para las cookies:

En otro bowl vamos con la preparación de las cookies. Con la manteca ya pomada, agregamos las azúcares y batimos hasta cremar. Luego agregamos el huevo y mezclamos todo. A esa preparación le agregamos los secos, y por último los chips.

Armado y cocción:

Precalentá el horno al máximo durante unos 10 minutos. En una bandeja mediana previamente enmantecada, volcá la mezcla del brownie. Luego colocá por encima porciones de la masa de cookies en distintos puntos de la bandeja. Llevá al horno a temperatura media-alta durante 10 a 15 minutos, o hasta que al pinchar la parte de la cookie con un palillo salga limpio.

Tip mágico que nos compartió la pastelera: “Cuando lo saques del horno, tírale unos granitos de sal gruesa por encima. Eso va a realzar el sabor del chocolate. Y si te gusta más chocolatoso, podés agregarle más chips de chocolate al brownie”.