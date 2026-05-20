En la Costa Atlántica, Mar del Plata aparece como uno de los destinos más accesibles. Foto: Foto generada con IA

El próximo fin de semana largo por el feriado del 25 de Mayo ya empieza a mover el turismo interno y miles de personas organizan escapadas de dos o tres días a distintos puntos del país, con opciones para todos los bolsillos.

En la Costa Atlántica, Mar del Plata aparece como uno de los destinos más accesibles. Según operadores turísticos consultados por la Agencia Noticias Argentinas, todavía se consiguen hoteles de dos estrellas por poco más de 60 mil pesos por dos noches con desayuno incluido, una cifra que genera expectativas positivas para el sector.

Escapadas a Mar del Plata. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Sin embargo, pese a los valores promocionales, las reservas hoteleras en “La Feliz” todavía avanzan con lentitud y el nivel de ocupación sigue siendo bajo a pocos días del inicio del feriado.

En tanto, destinos como Pinamar y Villa Gesell muestran tarifas más elevadas: las estadías rondan los 100 mil pesos para el fin de semana, dependiendo de la ubicación y la categoría del alojamiento.

La situación se repite en otros destinos turísticos del país. En Córdoba y varias ciudades del interior también surgieron promociones y descuentos para captar visitantes durante el fin de semana largo. Según las plataformas de alojamiento, las opciones más económicas para tres noches rondan entre los 200 y 300 mil pesos.

Intiyaco, Córdoba. Foto: argentinaturismo.com.ar

Tandil, la gran excepción con ocupación casi total

La sorpresa de este feriado la da Tandil. La ciudad serrana se convirtió en una de las opciones más buscadas por los habitantes del AMBA y del interior bonaerense que buscan desconectar sin recorrer largas distancias.

Con una capacidad hotelera menor en comparación con grandes destinos turísticos de la costa o las sierras cordobesas, Tandil logró completar gran parte de sus plazas con anticipación.

A pocos días del inicio del fin de semana largo, la ciudad ya tiene gran cantidad de habitaciones, cabañas y alojamientos totalmente reservados, posicionándose como uno de los destinos más elegidos de este puente turístico de mayo.

Tandil

Cómo llegar a Tandil en auto

Desde CABA/AMBA, el viaje por ruta ronda los 350 km y puede llevar cerca de 3 h 50 min según tránsito y paradas. La referencia vial más clara es que Tandil está conectada por la Ruta Nacional 226, y esa ruta empalma con la Ruta Nacional 3 en Azul (un punto típico de enlace si venís desde Buenos Aires).

Ruta clásica y simple (muy usada):

Ir hacia Azul por los corredores habituales desde Buenos Aires y empalmar con la RN 226 rumbo a Tandil.

Tip de seguridad y tiempo: salí temprano si apuntás a estar cerca de la apertura (9 h), porque los ingresos urbanos pueden cargarse en feriados y fines de semana largos; además, la RN 226 tiene tramos urbanos con alto movimiento.

2) Cómo llegar en micro (sin auto, igual de directo)

Si preferís viajar descansando, hay servicios de micro desde Buenos Aires a Tandil. La opción en bus suele tardar alrededor de 4 h 40 min a 5 h (dependiendo del punto de salida).

Llegada en Tandil: vas a bajar en la Terminal de Ómnibus de Tandil, ubicada en Av. Buzón 400, que funciona las 24 h. Desde ahí podés tomar taxi/remis en la puerta (la propia info de terminal lo contempla) y llegar a destino.