La parrilla de Palermo elegida por Messi que cautiva con sus carnes:

Parrilla Don Julio. Foto: Instagram.

Don Julio es la emblemática parrilla ubicada en el corazón de Palermo y uno de los destinos gastronómicos más buscados por los porteños y los turistas, que saben disfrutar de un buen asado.

Este restaurante es reconocido internacionalmente y está posicionado como uno de los mejores del mundo por sus carnes, sus cortes premium y el servicio de primer nivel.

Menú para dos personas: qué se puede comer en Parrilla Don Julio

La experiencia en Parrilla Don Julio suele comenzar con una entrada para compartir. Entre las opciones más elegidas aparecen la provoleta, las empanadas, el chorizo y los tomates de estación, uno de los platos clásicos del restaurante porteño.

Parrilla Don Julio. Foto: Instagram @donjulioparrilla

Para el plato principal, muchas parejas optan por pedir un corte grande de carne y compartirlo. El ojo de bife, el bife de chorizo, la entraña y el bife de costilla están entre las especialidades más recomendadas de la carta. La carne suele acompañarse con papas fritas, puré, vegetales asados o ensaladas.

A la hora del postre, uno de los favoritos es el tradicional flan casero con dulce de leche, aunque también hay helados y panqueques.

Los platos estrella: cuáles son los cortes de carne que no podés dejar de probar

Don Julio ofrece una gran cantidad de cortes de carne, la especialidad de la casa. En mayo 2026, los precios de los platos son los siguientes:

Ojo de bife: $94.000.

Bife de chorizo angosto: $82.000.

Bife de chorizo ancho: $89.000.

Bife de chorizo mariposa: $97.000.

Cortes magros:

Bife de cuadril: $92.000.

Vacío del fino: $98.000.

Bife de lomo: $105.000.

Provoleta en Don Julio

Cortes con hueso:

Entrecot: $104.000.

Bife de costilla con lomo: $105.000.

Asado de tira: $104.000.

½ asado de tira: $68.000.

Messi y su visita a Don Julio: qué comió en la parrilla

En 2023, Lionel Messi visitó la parrilla Don Julio y provocó emoción entre los fanáticos del futbolista, quienes no dudaron en ir hasta el restaurante y esperarlo a la salida. Esto provocó que el astro argentino tuviera que retirarse del local escoltado por la Policía de la Ciudad.

Allí, Messi disfrutó de una cena familiar y, entre los platos elegidos, se destacaron distintos cortes de carne vacuna a la parrilla, acompañados por papas fritas y vegetales grillados. Además, en la mesa no faltaron las clásicas empanadas y provoleta, dos de las entradas más pedidas del lugar.

Restaurante argentino Don Julio. Foto: Instagram/donjulioparrilla

Parrilla Don Julio: dónde queda, horarios y reservas

Parrilla Don Julio está ubicada en Guatemala 4699, en pleno barrio de Palermo, y abre todos los días de 11.30 a 16 y de 19 a 1 h.

Las reservas pueden realizarse a través de su sitio web oficial, mientras que las consultas también se reciben por mail a info@parrilladonjulio.com.ar. Además, el restaurante cuenta con tres líneas de WhatsApp para atención al público: (5411) 4831-9564, (5411) 4832-6058 y (5411) 5311-5668.

Cómo llegar a Don Julio:

La parrilla se encuentra a pocas cuadras de Plaza Italia y es de fácil acceso tanto en transporte público como en auto. Se puede llegar con la línea D de subte, bajando en la estación Plaza Italia, y también con varias líneas de colectivos que circulan por la zona, como el 10, 34, 36, 55, 57, 59, 67, 93, 95, 108, 111 y 160.