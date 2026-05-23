Pastelitos, salame quintero, tortitas negras gigantes, corderos al asador y guisos tradicionales aparecen como la gran excusa para miles de turistas que buscan desconectarse de la rutina sin alejarse demasiado de casa. Foto: Foto generada con IA

El fin de semana largo del 25 de mayo vuelve a convertirse en una oportunidad ideal para recorrer pueblos y ciudades bonaerenses donde la gastronomía criolla ocupa el centro de la escena. Pastelitos, salame quintero, tortitas negras gigantes, corderos al asador y guisos tradicionales aparecen como la gran excusa para miles de turistas que buscan desconectarse de la rutina sin alejarse demasiado de casa.

En distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, municipios y localidades preparan fiestas populares, ferias gastronómicas y eventos culturales para celebrar las tradiciones argentinas con comidas típicas, música folklórica y actividades para toda la familia. Desde pequeños pueblos rurales hasta destinos turísticos consolidados, el turismo gastronómico se posiciona como uno de los grandes protagonistas del feriado patrio.

Festival de folklore. Foto: Pinterest.

Las escapadas “criollas” para aprovechar el fin de semana largo

Gouin y Carmen de Areco: la capital de los pastelitos

Uno de los destinos más elegidos para una escapada criolla es Gouin, el pequeño pueblo turístico ubicado en el partido de Carmen de Areco y conocido como la Capital Nacional del Pastel.

El pequeño pueblo ferroviario bonaerense se prepara para recibir visitantes con sus tradicionales pastelitos artesanales, almacenes rurales históricos y una atmósfera criolla ideal para disfrutar del 25 de mayo. Foto: Instagram @airesdecultura

Sus clásicos pastelitos de hojaldre crocante bañados en almíbar se transformaron en un símbolo de las celebraciones patrias y atraen cada año a visitantes de toda la provincia.

Además de la gastronomía, el lugar conserva el espíritu ferroviario bonaerense con antiguas estaciones, almacenes rurales y calles que mantienen intacta la identidad de pueblo tradicional.

Mercedes y el clásico salame quintero

Mercedes vuelve a aparecer entre los destinos gastronómicos más buscados gracias a uno de los productos regionales más emblemáticos de Buenos Aires: el salame quintero.

La ciudad apuesta nuevamente a su reconocido salame quintero, uno de los productos regionales más emblemáticos de la provincia, acompañado por propuestas rurales y clásicas picadas de campo. Foto: NA.

La ciudad, históricamente vinculada a las quintas bonaerenses y a la producción artesanal, ofrece almacenes de campo, picadas tradicionales y propuestas rurales ideales para disfrutar durante el fin de semana largo.

El salame quintero se consolidó como uno de los sabores más representativos de las reuniones familiares y las escapadas de cercanía.

Tapalqué y las tortitas negras gigantes

Tapalqué apuesta nuevamente a uno de sus productos más famosos: las tortitas negras gigantes.

Con un tamaño similar al de una pizza y una abundante cobertura de azúcar negra, estas especialidades de panadería se transformaron en un clásico para acompañar el mate durante los días patrios.

Las famosas tortitas negras gigantes vuelven a ser protagonistas de una escapada gastronómica que combina tradición panadera, turismo local y sabores típicos bonaerenses. Foto: Redes sociales.

La localidad bonaerense incluso cuenta con una fiesta popular dedicada a este producto típico, que cada año convoca a turistas y amantes de la gastronomía regional.

Brandsen y la tradición de la galleta de campo

En la localidad de Oliden, partido de Brandsen, el gran atractivo pasa por la clásica galleta de campo elaborada artesanalmente en hornos a leña.

El turismo rural, los antiguos almacenes y la tranquilidad de los pueblos bonaerenses completan una experiencia muy buscada por quienes priorizan escapadas cortas con identidad criolla y sabores tradicionales.

La clásica galleta de campo cocinada en horno a leña aparece como uno de los grandes atractivos para quienes buscan tranquilidad, turismo rural y comidas tradicionales. Foto: Instagram @argentineandos.

Dolores y la histórica Torta Argentina

Entre las propuestas gastronómicas más tradicionales aparece también Dolores, ciudad reconocida por conservar la receta original de la histórica Torta Argentina.

Este postre típico, elaborado con finas capas de masa y abundante dulce de leche, forma parte del patrimonio gastronómico bonaerense desde el siglo XIX y continúa siendo uno de los grandes símbolos locales.

La histórica Torta Argentina, elaborada con capas finas de masa y dulce de leche, continúa siendo uno de los emblemas gastronómicos más representativos de la ciudad. Foto: Redes

Villa Gesell celebra sus raíces criollas

Villa Gesell organizará del 23 al 25 de mayo una nueva edición de “El Reencuentro con Nuestras Raíces”, un evento pensado para homenajear las tradiciones argentinas.

Durante tres jornadas habrá espectáculos folklóricos, ferias de artesanías, grandes parrillas al aire libre y propuestas gastronómicas típicas para turistas y residentes.

Durante tres jornadas, la ciudad costera ofrecerá espectáculos folklóricos, ferias artesanales y grandes parrillas al aire libre para celebrar las tradiciones argentinas. Foto: Foto generada con IA

La fiesta se convirtió en uno de los principales atractivos del fin de semana largo en la Costa Atlántica.

Baradero, Magdalena y Tandil: fiestas populares y sabores regionales

La agenda del feriado patrio también incluye celebraciones gastronómicas en distintos puntos de la provincia.

Baradero y la Fiesta del Guiso Carrero: en el pueblo de Irineo Portela se realizará una nueva edición de la Fiesta del Guiso Carrero y el Pastel, con espectáculos artísticos, feria de artesanías y patio de comidas. La entrada será gratuita.

Magdalena y la Fiesta del Cordero: el domingo 24, desde las 10 de la mañana, el Centro Tradicionalista Gauchos de Magdalena será sede de la segunda Fiesta del Cordero. La propuesta incluirá más de cien corderos al asador, pruebas de riendas, actividades tradicionalistas y shows musicales.

Tandil y la Fiesta de la Miel: Tandil celebrará la segunda edición de la Fiesta de la Miel en el Murallón del Dique, con puestos gastronómicos, cocina en vivo, productores regionales, cervezas artesanales y actividades recreativas para toda la familia.

Más de cien corderos al asador, pruebas tradicionalistas y música en vivo formarán parte de una de las celebraciones criollas más convocantes del fin de semana largo. Foto: redcultural.marchiquita.gob.ar

Durante el fin de semana largo, el aroma de los pastelitos recién fritos, los asados al aire libre y los guisos tradicionales volverán a formar parte del paisaje bonaerense. Las escapadas criollas se consolidan así como una de las opciones más elegidas para quienes buscan combinar descanso, identidad cultural y gastronomía típica sin salir de la provincia de Buenos Aires.