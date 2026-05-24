Feria de Mataderos Foto: Turismo Buenos Aires

Hay lugares que funcionan como máquina del tiempo: uno cruza una esquina, cambia el aire y, de golpe, el domingo porteño se parece al de un pueblo. En Mataderos, ese portal tiene nombre propio: Feria de las Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas, conocida por todos como Feria de Mataderos. Nació en 1986 con un objetivo claro: promover y difundir tradiciones culturales de todo el país y, con los años, se convirtió en uno de los paseos más emblemáticos de Buenos Aires.

Pero para entender por qué esta feria “se siente” auténtica, hay que mirar el mapa emocional del barrio. Mataderos creció alrededor de la industria de la carne: los primeros mataderos comenzaron a construirse en 1889 y se inauguraron en 1900, y la zona llegó a ser conocida como “Nueva Chicago” por su parecido con la ciudad estadounidense marcada por la actividad cárnica. Esa identidad es la que hoy se expresa en cada puesto, en cada bombo, en cada aroma a parrilla.

De la recova al país entero: el origen de un clásico

La postal central de la feria ocurre en un punto preciso: Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales, frente a lo que fue el Mercado Nacional de Hacienda, con su histórica recova como escenario natural. Allí, según reconstrucciones históricas del propio paseo, la feria se inició el 8 de junio de 1986.

Feria de Mataderos, donde vive la tradición Foto: Turismo Buenos Aires

El impulso inicial tuvo nombre y apellido: Sara Vinocur, recordada como creadora y coordinadora en los primeros años, cuando la feria empezó a consolidar un sello federal: artesanos reales, música en vivo, centros tradicionalistas y una defensa explícita de la cultura popular como espacio de encuentro en plena recuperación democrática.

Qué se vive hoy: artesanías, folklore y el “museo” al aire libre

El corazón de Mataderos late cada fin de semana con una fórmula simple y poderosa: artesanías, productos regionales, gastronomía típica y shows de música y danzas folklóricas. El plan funciona porque es participativo: no solo se mira, también se baila. Las peñas se arman espontáneas y el escenario suele sumar artistas y ballets, con programación que se renueva.

Feria de Mataderos. Foto: buenosaires.gob.ar

Y si vas por los sabores, la feria no decepciona: empanadas, locro, tamales, pastelitos, tortas fritas, choripán y carne al asador aparecen como clásicos repetidos, de esos que uno “promete compartir” y termina defendiendo con el tenedor.

Horarios 2026 y el dato clave antes de salir

En términos oficiales, la feria funciona domingos y feriados patrios, de 11 a 18 h, en su sede habitual. Y un detalle que conviene tener presente: se suspende en caso de lluvia, así que si el cielo amenaza, lo mejor es chequear antes de viajar.

Cómo llegar a la Feria de Mataderos

Dirección: Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales (Mataderos).

En colectivo

Varias líneas te dejan cerca. Entre las más mencionadas para llegar al área están 55, 63, 80, 92, 103, 117, 126, 180, entre otras.

En tren

Una alternativa es combinar con Belgrano Sur y caminar unas cuadras hasta el predio (según guías de acceso difundidas en coberturas recientes).

En auto

Una traza directa y habitual es avanzar por 9 de Julio, empalmar con Independencia y seguir por Alberdi hacia Lisandro de la Torre (tené en cuenta cortes y mucho movimiento en días patrios).

Tres tips para disfrutarla como local

Llegá temprano (11–12): recorrés puestos con calma y comés sin filas largas. Llevá efectivo: muchos artesanos trabajan con ventas directas (y es parte del espíritu del lugar). Quedate para el show: el folklore en vivo cambia la experiencia; no es lo mismo “pasar” que “quedarse”.

Preguntas para visitar la Feria de Mataderos