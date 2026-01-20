Se duplicó la cantidad de diagnósticos de súper gripe H3N2 en Argentina:

La gripe H3N2 preocupa a las autoridades en Europa.

Si bien los casos de súper gripe H3N2 todavía no alcanzan niveles de brote generalizado, los profesionales de la salud advierten que la tendencia es ascendente y que el subclado K ya muestra una circulación sostenida en distintas regiones del país.

La preocupación se centra en que los 28 casos en 14 provincias distintas se dieron principalmente en mayores de 60 años y menores de 10. Además, casi la mitad de los afectados requirió internación y solo el 21% estaba vacunado.

Súper gripe H3N2 en Argentina. Foto: IMAGO/Steinach via Reuters Conne

El subclado K del H3N2 -una mutación en la proteína hemaglutinina, que incrementa un 56% su capacidad de contagio- es una variante que provocó récords de hospitalizaciones y presión sobre los sistemas sanitarios en Europa y América del Norte.

En cuanto a los síntomas más frecuentes, la gripe H3N2 variante K presenta malestares similares a los de la influenza tradicional:

Fiebre Tos Decaimiento del estado general Dolor de cabeza Dolores musculares Cansancio y escalofríos Congestión o goteo nasal Dolor de garganta

Por esta razón, los especialistas remarcan la importancia de no subestimar los síntomas y consultar ante cuadros persistentes o agravamiento del estado general.

Se duplicaron los casos de influenza A (H3N2) subclado K en Argentina

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, los 28 casos confirmados de influenza A(H3N2) subclado K en la última semana, representa un aumento de 154,5% respecto a la semana anterior, cuando se registraban apenas 11 casos en cinco provincias.

La expansión territorial también es significativa: la enfermedad ya afecta a Buenos Aires (cuatro casos), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (dos), Chubut (uno), Córdoba (dos), Corrientes (dos), Entre Ríos (dos), La Pampa (uno), La Rioja (uno), Mendoza (tres), Neuquén (tres), Río Negro (uno), Santa Cruz (dos), Santa Fe (dos) y Tierra del Fuego (dos). En solo siete días, ocho nuevas provincias se sumaron al mapa de la circulación del subclado K.

El análisis de los casos muestra que la mayoría corresponde a personas mayores de 60 años, seguidas por niños menores de diez. Entre los afectados, 13 pacientes debieron ser hospitalizados mientras que los 15 restantes recibieron atención ambulatoria, lo que evidencia el potencial de gravedad asociado a esta variante.

Influenza H3N2: cuáles son las precauciones para evitar la expansión del virus

La Dra. Mastruzzo subrayó que, debido a su alta transmisibilidad, esta variante representa un mayor riesgo para determinados grupos poblacionales. “Hay que tener especial precaución en niños, mayores de 65 años y en personas menores de esa edad que tengan comorbilidades como EPOC, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal”, indicó. También forman parte de los grupos de riesgo las embarazadas, quienes deben extremar las medidas preventivas debido a la agresividad de esta nueva gripe.

Virusmodell mit Schriftzug H3N2 Fotomontage: Virusmodell mit Schriftzug H3N2, 17.12.2025, Borkwalde, Brandenburg, In ein Virusmodell wurde der Schriftzug H3N2 montiert. *** Virus model with lettering H3N2 Photomontage Virus model with lettering H3N2, 17 12 2025, Borkwalde, Brandenburg, The lettering H3N2 was mounted in a virus model No Use Switzerland. No Use Germany. No Use Austria Foto: IMAGO/Steinach via Reuters Conne

Entre las medidas recomendadas para evitar la propagación del virus, la médica infectóloga indicó que son muy similares a las aplicadas durante la pandemia de COVID-19:

Permanecer en el hogar ante fiebre o síntomas gripales

Evitar concurrir al trabajo o a lugares concurridos

Uso de barbijo en caso de tos o congestión nasal

Lavado frecuente de manos

Ventilación adecuada de los ambientes

“Las personas con fiebre no deberían estar deambulando. Es importante quedarse en casa, usar barbijo si hay síntomas respiratorios y reforzar las medidas de higiene”, concluyó la infectóloga.